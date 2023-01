Rosberg se la spassa lontano dalla F1: guardate dove si trova

Nico Rosberg è un pilota che si è ritirato davvero troppo presto e il suo talento lo ha portato a essere ancora osannato dai suoi tifosi.

Il più grande rammarico degli ultimi anni in Formula 1 è sicuramente dettato dal ritiro troppo anticipato di Nico Rosberg, con il tedesco che aveva scelto di abbandonare le corse proprio l’anno seguente alla sua straordinaria vittoria del Mondiale e infatti nessuno lo ha mai dimenticato.

Il teutonico è stato il campione del mondo nell’anno 2016, un successo che è giunto grazie a una costanza e a una forza di volontà sicuramente invidiabile e proprio questo duro lavoro ha sì pagato ma lo ha prosciugato in termini di energie.

Nico infatti aveva dichiarato che non avrebbe avuto la forza mentale per poter proseguire ancora in Formula 1 e soprattutto quella stagione per lui era stata davvero massacrante ai massimi livelli.

Il mondo delle quattro ruote per lui ha però un richiamo troppo forte il quale è davvero molto difficile da non ascoltare, per questo motivo anche nell’ultimo periodo ha avuto per l’ennesima volta di far parlare di sé.

I suoi spostamenti lo hanno portato di recente a passare una serena vacanza a Ibiza assieme alla moglie Vivian Sibiod, con la stupenda ragazza di Amburgo che è stata la sua fonte d’ispirazione dal 2014 a oggi, anno in cui i due si sono sposati.

Sicuramente passare una vacanza a Ibiza a gennaio è una decisione molto singolare e soprattutto poco consona alla massa, ma probabilmente Nico è uno di quelli che il mare lo adora anche d’inverno essendoci cresciuto.

La cittadinanza sarà tedesca, ma fin da piccolo ha avuto modo di poter vivere e divertirsi nella splendida località di Montecarlo, con il campione del mondo del 2016 che dunque può considerarsi a tutti gli effetti un lupo di mare.

Nell’isola spagnola ci è andato solamente per rilassarsi, non ci sono dei secondi fini o possibili collaborazioni in vista nel mondo dell’automobilismo, anche se la sua espansione negli ultimi anni si sta facendo sempre più evidente.

Rosberg si rilassa a Ibiza: pronto per la nuova stagione

Dunque Rosberg sa bene che il 2023 sarà un anno molto importante per lui da un punto di vista lavorativo, perché ormai non è più solamente un noto opinionista in televisione delle quattro ruote, ma anche il padrone di una Scuderia.

Dal 2021 è nata la Extreme E, una particolare categoria del motorsport dedicata ai Suv elettrici, con Nico che è entrato stabilmente a far parte di questa realtà creando la Rosberg X Racing.

Il successo era arrivato già al primo anno, con il duo Johan Kristoffersn e Molly Taylor che aveva avuto modo di trionfare, prima di perdere lo scettro di campione nel 2022 in favore del Team di Lewis Hamilton.

Lo smacco di perdere ancora una volta contro il rivale di sempre non è sicuramente andato giù a Nico e per questo motivo per lui era importante svuotare completamente la mente prima della nuova stagione.

Ibiza alla fine è una delle isole più belle del mondo e anche se non avrà potuto farsi il bagno in mare avrà comunque avuto modo di poter passare una splendida vacanza con la sua splendida moglie.