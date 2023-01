Lorenzo “cambia” lavoro: guardate la sua nuova avventura

Jorge Lorenzo è stato un fenomeno delle due ruote, ma di recente ha deciso di cambiare del tutto vita e ora è in queste singolari vesti.

Le vittorie in MotoGP hanno permesso a Jorge Lorenzo di diventare uno dei più grandi e amati piloti della storia, ma da qualche anno a questa parte ha deciso completamente di cambiare vita dedicandosi così al mondo dello spettacolo.

Da quando Jorge Lorenzo ha deciso di abbandonare il mondo delle due ruote è rimasto comunque in contatto con i propri tifosi, avendo l’opportunità di poter far parlare di sé in tantissime circostanze.

Il campione spagnolo dunque anche nell’ultimo periodo ha deciso di prendere parte a una serie di programmi televisivi nella propria nazione, ovvero quella Spagna che lo ha reso uno dei più seguiti e amati personaggi pubblici.

Di recente ha avuto modo di poter prendere parte al gioco “El Desafio“, un programma nel quale Lorenzo ha dimostrato di poter conoscere nel dettaglio la storia della Spagna.

Stiamo parlando infatti di un gioco a premi nel quale si cerca di far conoscere al pubblico da casa quante più nozioni da un punto di vista culturale, geografica e non solo della nazione iberica, con il gioco in scatola che può essere anche acquistato da tutti i più importanti rivenditori.

Jorge sicuramente ha saputo fare bella figura, infatti durante l’ultima puntata ha avuto modo di poter chiudere addirittura al terzo posto, con un totale di 17 punti realizzati, alle spalle di Mariò Montero e Ana Guerra.

Con un solo punto di vantaggio ha avuto modo di fare meglio di Boris Izaguirre e Jorge Blanco, mentre a 14 punti si è piazzata Rosa Lopez, a 10 Laura Escanes e ultimo con soli tre punti il povero Flo.

Da qualche tempo a questa parte Lorenzo è diventato a tutti gli effetti un personaggio pubblico in Spagna, con il suo ruolo che si sta facendo sempre più importante in questi ultimi anni, con il suo nome che sta avendo grande successo in televisione.

Lorenzo tra tv e opinionista: è un tuttofare

Ormai Jorge Lorenzo è diventato a tutti gli effetti un fenomeno social e televisivo, tanto è vero che il suo nome è conosciuto sempre di più anche al di fuori del mondo delle due ruote.

Nonostante questo le moto sono sempre la sua principale passione, infatti l’importantissima piattaforma televisiva di Dazn ha deciso di sceglierlo come suo principale opinionista per poter commentare le gare.

Anche in Italia comunque continua sempre ad avere un grande seguito, tanto è vero che sta portando avanti diverse collaborazioni anche con la Q8, realizzando diverse interviste e rispondendo alle domande dei suoi fan sui social.

Non dimentichiamo inoltre come ormai viva praticamente giorno e notte su Instagram, con i suoi post e le storie che stanno diventando sempre più frequenti, avendo praticamente cambiato del tutto vita dopo essere stato spesso criticato quando ero in pista di essere troppo chiuso.

Adesso c’è anche questo quiz spagnolo “El Desafio” che gli sta dando l’opportunità di farsi ben volere dal grande pubblico, dunque siamo ben contenti di constatare come Lorenzo abbia completamente cambiato vita nell’ultimo periodo e sicuramente questa versione ci piace tantissimo.