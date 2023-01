Miller “cambia” sport? Guardate dove l’hanno beccato (FOTO)

Jack Miller è uno dei grandi attesi per la prossima stagione e intanto si sta duramente allenando per migliorare le sue prestazioni.

Sicuramente il passaggio dalla Ducati alla KTM è un cambiamento molto importante per Jack Miller, con l’australiano che vuole passare da un semplice ruolo di comprimario a una prima guida fondamentale per le sorti della propria Scuderia e per questo si sta duramente allenando.

Sarà una stagione molto importante quella del 2023 per il pilota oceanico, con quest’ultimo che dovrà essere bravo a dimostrare di aver ottenuto la maturità giusta per poter diventare un elemento centrale nel mondo della MotoGP.

Dal suo approdo nel 2015 infatti ha sempre dimostrato di essere un eterno incompiuto, un pilota bravo a fare gruppo e ad aiutare i propri compagni, ma forse ancora un po’ acerbo per il grande salto di qualità.

Il ritorno in KTM è però un momento che può davvero cambiargli la vita, anche perché è giusto ricordare come la casa austriaca già in passato è stata per lui la tappa più importante e fruttifera della propria carriera.

Nel 2014 infatti riuscì in Moto3 a vincere un totale di ben 6 gare e sfiorò il titolo Mondiale della categoria, con la vittoria finale che andò ad Alex Marquez per soli due punti, ma questo gli permise il doppio salto in MotoGP.

Forse è stato proprio questo il suo principale problema, perché non aver preso parte alla Moto2 lo ha inevitabilmente portato forse in una categoria che per lui era ancora troppo grande e inadatta e nonostante qualche bella vittoria non è mai arrivato il grande salto in avanti.

Il ritorno a casa alla KTM vuol dire però anche prendere parte a 360° del mondo austriaco, dimostrando la sua straordinaria voglia di mettersi in mostra in ogni circostanza e con qualsiasi mezzo, compreso quello da motocross.

Dunque eccolo ancora una volta sfrecciare sul circuito della KTM Factory Racing, con la scritta “Track was all time today” che stava a testimoniare il fatto come il suo giorno fosse stato totalmente dedicato alla pista.

Miller si dedica alla Motocross: può essere il suo futuro?

Indubbiamente Jack Miller è ormai un grande veterano nel MotoMondiale, con i suoi colleghi che lo adorano e che vedono in lui un ragazzo da coccolare e da ammirare, perché la sua tenacia non è mai stata messa in discussione.

Dopo oltre 10 anni però nei paddock tra Moto3 e MotoGP sono in molti però a considerarlo pronto per una nuova avventura, ovviamente sempre nelle due ruote, con i rumors che si fanno sempre più insistenti.

Sappiamo come la KTM sia un colosso nel mondo del motocross e questo permetterebbe così a Jack Miller di poter puntare in maniera incredibile proprio su questa categoria per ottenere il successo tanto desiderato.

Lui intanto si sta allenando con questa particolare vettura per tenersi allenato in vista della prossima stagione, ma non è da escludere che possa essere anche un modo per capire se potrà diventare un numero uno della disciplina.

La KTM è comunque un mondo vario e aperto a qualsiasi tipo di esperienza e dunque sarà davvero molto interessante capire come si svolgerà nei prossimi mesi l’avventura di Jack Miller, uno dei principali candidati al ruolo di sorpresa e di mina vagante della stagione 2023.