Crutchlow vuota il sacco sulla Yamaha: come stanno le cose per il 2023

Il collaudatore della Yamaha Crutchlow svela come sta procedendo il lavoro di sviluppo della nuova M1, in attesa del debutto iridato a marzo.

Ora che le regole imposte da Dorna circa il numero di test a disposizione per ogni squadra sono diventate piuttosto severe, e il tempo concesso ai piloti titolari di molto limitato, la figura del collaudatore ha acquisito rilevanza. Di conseguenza i nomi scelti per svezzare e far crescere le moto non sono più di secondo piano, ma ex professionisti di alto livello. Un esempio è rappresentato da Dani Pedrosa per la KTM. Un altro è Cal Crutchlow per la Yamaha.

E proprio l’inglese, intervistato dal sito Crash.net, si è sbottonato su come stanno andando le prove, ammettendo qualche criticità. “Nel complesso sta andando tutto bene. Sto fornendo le informazioni che mi sono state chieste. Do la mia opinione su cosa sarebbe meglio fare. Tuttavia, non essendo un ingegnere non è facile“.

E ad Iwata da questo punto di vista si stanno dando un gran da fare, tanti sono i pezzi nuovi da verificare. E addirittura sui circuiti inviano 27 persone così da poter seguire al meglio il britannico. Due al momento sono gli aspetti su cui si sta concentrando: la velocità, che è mancata nel 2022, e la maneggevolezza.

Crutchlow si apre sui problemi della Yamaha

Da quanto ha assicurato il 37enne, il motore del 2023 dovrebbe essere più potente e. specialmente in rettilineo, il corridore di riferimento nonché iridato 2021 Fabio Quartararo dovrebbe rivelarsi imprendibile. Eppure c’è qualcosa che non funziona. La M1 sarebbe ancora un po’ troppo scorbutica, nello specifico quando il grip è scarso. Una condizione consueta in fase di testing e che si presenta anche nei weekend in gara in occasione dei primi turni di libere.