Quanto costa ricaricare uno scooter elettrico: ecco tutte le info

I mezzi elettrici stanno spopolando ormai sempre di più ed è dunque giusto cercare di capire anche i costi legati agli scooter elettrici.

Elettrico, elettrico ed elettrico, questo ormai è il mantra che sta portando avanti la società civile e in particolar modo le varie aziende che stanno cercando di rivoluzionare per sempre il mondo dei trasporti per diventare quando più sostenibili possibili e anche gli scooter si stanno modificando.

Quando si va alle scuole medie uno dei principali sogni della maggior parte dei ragazzini è attendere i 14 anni per potersi far comprare il motorino, o se preferite chiamatelo pure scooter.

Il mondo però sta cambiando e si sta evolvendo e sono proprio i giovanissimi a essere sempre più attenti ai problemi legati al mondo dell’ambiente, con gli scooter elettrici che stanno avendo sempre più successo.

Pensate infatti come la vendita totale di ebike in Italia nel solo 2021 sia stato addirittura di 295.000, un numero che mette in chiaro come i tempi si stiano modificando sempre di più.

Anche nel resto d’Europa questa tendenza al risparmio si sta facendo chiara e netta, infatti tra il 2015 e il 2021 nel Vecchio Continente il numero di questi mezzi ha visto triplicato il numero della propria vendita, passando da 1,5 milioni a un pazzesco 4,5.

Non solo biciclette elettriche ma dunque anche gli scooter hanno capito che avevano bisogno di entrare a far parte di questo importante giro di soldi e di vendite, ed ecco allora come gli Ecobonus da 20 milioni di euro per l’acquisto di questi ciclomotori sia stato ampiamente sfruttato.

Nel 2022 infatti abbiamo assistito a un aumento davvero molto sensibile delle vendite, con il totale che si è così portato a 59,6% complessivo, con il numero dei mezzi venduti che si è portato così al folle numero di 12.800 motorini elettrici.

Tutto dunque sta andando per il verso giusto, ma forse in troppi non conoscono come funziona la ricarica e soprattutto non conoscono nello specifico quanto andranno a spendere per mezzo di essa.

La batteria si può ricaricare a casa: pazza novità negli scooter elettrici

Se state già pensando che non potete acquistare uno scooter elettrico perché non avete vicino a casa vostra una colonnina con la quale fare il pieno al vostro mezzo, allora fermatevi un secondo e ascoltate quello che stiamo per dirvi.

Non è necessario che la batteria rimanga infatti fisicamente all’interno dello scooter, anzi ormai si stanno producendo sempre di più degli scooter che riescono a essere smontati dai mezzi.

In questo modo la batteria può così essere portata semplicemente dentro casa e può essere caricata in qualsiasi presa della corrente una volta che attaccherete il vostro caricabatterie.

In un primo momento non avrete chiaramente delle spese, funziona esattamente come una cellulare che si sta ricaricando, ma naturalmente il costo è superiore e la bolletta ne risentirà.

Il costo comunque è davvero minimo, perché indicativamente il costo di un kWh è di 0,501 euro e considerando che la maggior parte di queste batteri hanno una potenza massima di 2,8 ecco che basterebbe semplicemente 1,40 euro per poter fare il pieno al vostro scooter.

Ecologico e vi permette di risparmiare grandi cifre di denaro, dunque che cosa volete di più per i vostri figli e anche per voi stessi, sfruttate gli Ecobonus e comprate questo straordinario scooter elettrico.