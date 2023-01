Morbidelli senza freni: sentite con chi vuole fare queste cose (VIDEO)

Il 2022 di Franco Morbidelli non è stato di certo dei più esaltanti, ma nonostante questo non ha perso il sorriso come mostrato di recente.

Mancano ancora diverse settimane al tanto atteso inizio del Mondiale di MotoGP del 2023, con Franco Morbidelli che indubbiamente è uno di quelli che ha maggiore intenzione di riscattarsi dopo un’annata davvero molto deludente e allora ecco che si è lasciato andare a una bella intervista sui vari canali ufficiali delle due ruote.

Il pilota italiano infatti è stato uno degli ultimi protagonisti dell’ormai nota intervista “simpatia” della MotoGP, ovvero un modo molto diretto e semplice che permette ai tifosi dei vari campioni di poter conoscere ogni dettaglio e sfumatura dei propri idoli.

Nella puntata odierna tocca al ragazzo della Yamaha Franco Morbidelli mettersi in mostra di fronte alle telecamere per rispondere a una serie di domande davvero molto singolari e curiose, come per esempio con chi farebbe mai una festa.

Come sempre in questo la MotoGP vuole un doppio nome, prima di tutto uno deve essere un collega in pista e poi si deve esporre un personaggio pubblico e famoso al di fuori dal paddock.

“Farei un festa con Celestino Vietti, mentre per quanto riguarda i Vip darei la mia preferenza a Ozzy Osbourne“.

Scelta sicuro particolare quella del Vip, con il cantante che effettivamente è sempre stato il re della festa e della movida, ma dunque ci sorge il dubbio che anche Vietti possa avere un lato nascosto come quello del britannico, ovviamente stiamo scherzando anche noi.

Da diverso tempo a questa parte però sta diventando sempre più consuetudine realizzare delle “Escape Room”, ovvero un particolare gioco dove bisogna trovare gli indizi per poter uscire da una stanza.

La MotoGP dunque ha chiesto a Morbidelli quale potrebbe essere il suo compagno in questa particolare sfida e lui non ha avuto dubbi.

“Sicuramente vorrei fare questa sfida con Miguel Oliveira, mentre per quanto riguarda le celebrità andrei su Dua Lipa”.

Ancora una volta dunque Morbidelli dimostra di essere un grande appassionato di musica ed è dunque una cantante affascinante come l’inglese a essere stata presa in considerazione per questa particolare “Escape room.”

Morbidelli senza freni: ecco con chi su un’isola deserta

C’era ancora però una domanda alla quale rispondere, probabilmente la più piccante e particolare allo stesso tempo, la tanto temuta “Con chi passeresti la vita su di un’isola deserta”.

Ovviamente in questo caso bisognava cercare di unire la simpatia di un pilota da un lato e probabilmente la bellezza femminile dall’altro e infatti Morbidelli ha colto la palla al balzo e ha di fatto dato i suoi premi in questo senso.

“Dal paddock sceglierei Andrea Migno, invece nel mondo dello spettacolo sceglierei Adriana Lima“.

Notiamo intanto come nel mondo dello spettacolo Morbidelli apprezzi praticamente solo i cantanti, dunque a questo punto ci piacerebbe conoscere la sua playlist e magari i suoi album preferiti, ma con Adriana Lima la scelta è abbastanza chiara.

La splendida brasiliana è indubbiamente una ragazza che è sempre stata al centro anche del mondo del gossip per la sua sensazionale bellezza e dunque in questo caso reputiamo che la scelta sia maggiormente dettata da motivazioni estetiche più che artistiche.

Curioso invece il nome di Andrea Migno, con il romagnolo che dunque viene nominato da Franco come il più simpatico del MotoMondiale e noi a questo punto non vediamo l’ora di assistere a una nuova sensazionale intervista breve della MotoGP.