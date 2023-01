Quali sono le auto più vendute in Italia nel 2022? Ecco la classifica

Il post pandemia e l’aumento dei prezzi non hanno aiutato il mercato. Questa la classifica delle auto più vendute nello Stivale lo scorso anno.

E’ andato tutto come previsto, o forse peggio. Il 2022 dell’automotive è stato come l’anno precedente compromesso dalle diverse crisi che stanno colpendo il mondo, tra il Covid, lo scoppio della guerra in Ucraina, la mancanza delle componenti elettroniche di provenienza asiatica e il rincaro di ogni tipo di bene. Numeri alla mano le immatricolazioni in Italia si sono attestate su 1.316.702. Un drastico calo del 9,7% rispetto al 2021 quando i veicoli usciti dalle concessionarie erano stati 1.475.393.

Se si pensa che nel 2019, appena prima della pandemia, la cifra era nettamente superiore, ovvero pari a 1.916.320, il passo al minimo storico di 1.304.500 toccato nel 2013 è ormai breve.

Ma cosa comprano gli italiani? Incredibilmente sembrano preferire le auto nostrane. In vetta c’è la mitica Panda, con 105.384 esemplari venduti. Quindi la Lancia Ypsilon, nettamente più indietro con 40.970 pezzi e la FIAT 500 con 33.996, in cime però alle preferenze per quanto concerne le autovetture elettriche.

Le auto più vendute, com’è andato il 2022

Il decremento maggiore ha convolto i privati. Le immatricolazioni nell’annata da poco conclusa hanno raggiunto quota 778.697, contro le 922.888 di quella precedente, per un complessivo -15,6%.

Notizie migliori giungono, invece, dal noleggio a lungo termine con 308.108 unità, per un +18,8%. Al contrario quelli brevi hanno visto un decremento del 17%, per 52.493 unità.

Per quanto riguarda l’alimentazione, le ibride si sono rivelate in crescita con 454.989 pezzi per un +6,4%. Crollo del 26,6%, all’opposto, delle full electric con 49.536 unità vendute. Discesa pure per le auto a benzina del 16,2%. con 366.822 unità, e le diesel del 20,1% con 266.667 unità, quest’ultime attualmente quasi off limits nelle grandi città, dove vigono delle regole stringenti sulla loro circolazione.

Il GPL regge con un +10,2% per 118.791 vetture. Tonfo clamoroso per quelle a metano con addirittura un -65,9% per 10.724 esemplari.

Cosa si domanda Governo per fronteggiare la crisi

Sull’allarmante riscontro del 2022 si è espresso Michele Crisci, Presidente dell’UNRAE, storica associazione che si occupa del mercato dell’auto, il quale non ha nascosto una certa amarezza per l’indifferenza dell’Esecutivo.

“Davanti a questo quadro tutt’altro che esaltante, in un momento importante, dispiace che nella Legge di Bilancio appena approvata non sia previsto nulla per un comparto che deve affrontare rapidamente unaprofonda riconversione industriale e commerciale della filiera per sostenere la transizione verso una mobilità sostenibile“, il suo sfogo.

Il manager ha dunque ribadito quanto già affermato nel corso della conferenza stampa dell’organizzazione svoltasi lo scorso 13 dicembre e rinnovato nella lettera aperta inviata alla premier Giorgia Meloni.

Nello specifico al suo Governo è stata richiesta “una chiara indicazione per l’accoglimento delle nuove tecnologie. Nonché il mantenimento e il potenziamento degli incentivi all’acquisto per il rinnovo del parco circolante, almeno fino al 2026 sia per i privati, sia per le aziende, prevedendo l’eliminazione o quanto meno l’innalzamento delle soglie di prezzo”.

Tra le domande urgenti anche la costruzione di infrastrutture ad hoc per la ricarica elettrica e per il rifornimento di idrogeno, ancora carenti nello Stivale e probabile deterrente all’acquisto, oltre alla revisione della fiscalità, modulando la detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi sulla base delle emissioni di CO2 per quanto concerne le flotte aziendali.

La classifica delle vetture a benzina al top nel 2022:

Citroen C3, 23.245

Volkswagen T-Cross, 20.851

Peugeot 208, 18.499

Volkswagen T-Roc, 16.919

Toyota Aygo X, 14.681

Opel Corsa, 13.999

Volkswagen Polo, 11.501

Dacia Sandero, 11.453

Hyundai i10, 10.051

Ford Ecosport, 9.164

Le diesel più amate

Fiat 500X, 14.020

Peugeot 3008, 13.721

Jeep Renegade, 10.807

Audi Q3, 9.377

Fiat Tipo, 9.045

Jeep Compass, 8.649

Citroen C3, 8.633

Alfa Romeo Stelvio, 8.514

Volkswagen Tiguan, 8.218

Volkswagen T-Roc, 8.134

Le vetture GPL più gettonate

Dacia Sandero, 22.469

Dacia Duster, 16.729

Renault Captur, 11.617

DR 4.0, 11.376

Fiat Panda, 10.089

Renault Clio, 5.964

Dacia Jogger, 5.499

Lancia Ypsilon, 5.253

DR 6.0, 3.146

Kia Stonic, 3.079

Quali auto a metano hanno convinto di più:

Seat Arona, 1.883

Skoda Kamiq, 1.876

Volkswagen Polo, 1.351

Volkswagen Golf, 1.222

Volkswagen Up!, 1.036

Seat Ibiza, 725

Skoda Octavia, 581

Audi A3, 574

Fiat Panda, 552

Seat Leon, 500

Le auto ibride più acquistate del 2022:

Fiat Panda, 91.694

Lancia Ypsilon, 35.583

Ford Puma, 27.038

Fiat 500, 26.156

Toyota Yaris Cross, 26.023

Toyota Yaris, 22.020

Nissan Qashqai, 12.484

Kia Sportage, 12.216

Hyundai Tucson, 10.380

Toyota C-HR, 9.416

Le ibride plug-in più di successo

Jeep Compass, 10.474

Jeep Renegade, 7.638

Lynk & Co 01, 4.353

Volvo XC40, 3.606

BMW X1, 2.438

Ford Kuga, 1.923

Audi Q3, 1.823

Peugeot 3008, 1.758

Renault Captur, 1.663

Mercedes GLE, 1.606

Le vetture elettriche preferite

Fiat 500, 6.285

Smart fortwo, 4.545

Tesla Model Y, 4.276

Dacia Spring, 2.825

Renault Twingo, 2.742

Peugeot 208, 2.122

MINI, 1.561

Volkswagen ID.3, 1.553

Renault Zoe, 1.442

Peugeot 2008, 1.369

La classifica delle 50 auto più acquistate nel 2022

Fiat Panda, 105.384

Lancia Ypsilon, 40.970

Fiat 500, 33.996

Dacia Sandero, 33.922

Citroen C3, 31.878

Jeep Renegade, 29.953

Ford Puma, 29.477

Toyota Yaris, 27.813

Toyota Yaris Cross, 26.023

Peugeot 208, 25.826

Renault Captur, 25.456

Dacia Duster, 25.245

Volkswagen T-Roc, 25.053

Fiat 500X, 22.243

Jeep Compass, 22.148

Volkswagen T-Cross, 20.851

Opel Corsa, 17.880

Renault Clio, 17.839

Peugeot 3008, 16.851

Peugeot 2008, 16.449

Toyota Aygo X, 14.681

Citroen C3 Aircross, 14.381

Kia Sportage, 13.816

Ford Kuga, 13.743

Audi Q3, 13.206

Volkswagen Polo, 12.854

Volkswagen Golf, 12.645

Fiat Tipo, 12.613

Nissan Qashqai, 12.490

Hyundai Tucson, 12.150

DR 4.0, 12.120

Volkswagen Tiguan, 11.902

Audi A3, 11.897

Opel Mokka, 11.630

Hyundai i10, 11.480

Kia Picanto, 11.255

Mercedes GLA, 10.863

BMW X1, 10.457

Cupra Formentor, 9.965

Ford Fiesta, 9.500

Toyota C-HR, 9.416

Ford EcoSport, 9.164

Ford Focus, 9.136

Volvo XC40, 9.136

Opel Crossland X, 8.953

Alfa Romeo Stelvio, 8.949

MINI, 8.887

Volkswagen Taigo, 8.682

MINI Countryman, 8.171

Kia Stonic, 8.129