Chi è la moglie di Michael Schumacher? E’ una bellissima donna (FOTO)

Michael Schumacher si è sposato nel 1995 con Corinna Betsch, la sua dolce metà che lo accudisce da tanti anni dopo l’incidente.

La vita di Michael Schumacher è stata costellata da una serie di vittorie memorabili e storiche, che gli appassionati non potranno mai dimenticare. Dopo i titoli iridati portati a casa con la Benetton nel biennio 1994-1995, il tedesco accettò la sfida di risollevare la Ferrari, che da troppi anni attendeva la propria riscossa.

Grazie ad un lavoro di squadra eccezionale, assieme a Jean Todt, Rory Byrne, Ross Brawn ed il presidente, Luca Cordero di Montezemolo, il Kaiser di Kerpen arrivò a giocarsi il titolo sin dal 1997 e dal 1998, perdendolo proprio all’ultima gara. Il 1999 sarebbe stato l’anno buono, ma il terribile incidente di Silverstone in cui rimediò la frattura di tibia e perone lo condannò a rinunciare ancora.

Michael Schumacher riuscì poi a mettere le mani sulla corona iridata nel 2000, in quell’indimenticabile 8 ottobre, quando piegò la resistenza di Mika Hakkinen riportando la Rossa in cielo. Da quel momento in poi, si aprì l’era della Ferrari, un dominio tecnico e sportivo devastante, che lo portò a conquistare ben cinque titoli di fila.

Una presenza fissa nel box di Maranello era quella della moglie Corinna Betsch, sposata nell’agosto del 1995, quando Michael stava per vincere il suo secondo titolo consecutivo con la sua Benetton. La coppia è indistruttibile, come hanno dimostrato gli ultimi, terribili anni di vita del campione tedesco.

Michael Schumacher, ecco chi è sua moglie Corinna

Nome : Corinna Betsch

: Corinna Betsch Data di nascita : 2 marzo 1969

: 2 marzo 1969 Luogo di nascita : Halver (Germania)

: Halver (Germania) Età : 53 anni

: 53 anni Professione : Cavallerizza

: Cavallerizza Partner: Michael Schumacher

La moglie del Kaiser di Kerpen è Corinna Betsch, una cavallerizza tedesca che prima di legarsi al sette volte campione del mondo era stata fidanzata con Heinz-Harald Frentzen, anch’egli pilota di F1 e vincitore di qualche Gran Premio. La coppia convolò a nozze nell’agosto del 1995, proprio nei mesi precedenti all’arrivo in Ferrari del grande tedesco.

Come detto in precedenza, la moglie di Michael Schumacher è una grande appassionata di cavalli e nel 2010 ha vinto il Campionato Europeo di equitazione western. Corinna è anche un’appassionata amante dei cani e svolge anche la funzione di attivista per la difesa degli animali. Nel 1997 ha dato alla luce una figlia, Gina-Maria , che è una cavallerizza non professionista, e nel 1999 il giovane Mick, che negli ultimi due anni ha corso in F1 con la Haas.

La vita di Corinna è cambiata, in modo drammatico e del tutto inaspettato, il 29 dicembre del 2013, quando suo marito cadde rovinosamente sulle nevi di Meribel durante una giornata trascorsa sugli sci con la sua famiglia. Da quel momento in poi, la consorte del sette volte iridato ha sempre voluto mantenere il riserbo sulle sue condizioni, curandolo presso la loro abitazione senza mai abbandonarlo.

La speranza di tutti è che un giorno i due possano riabbracciarsi, e che Michael abbia la possibilità di tornare in pubblico e di alzarsi da quel letto a cui è inchiodato da quasi nove anni. I miracoli, lo sappiamo, non avvengono tutti i giorni, ma non bisogna mai abbandonare le speranze in certi casi.