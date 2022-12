Chi è la moglie di Toto Wolff? Anche lei è nella storia del motorsport

Toto Wolff è sposato da molti anni con Susie Stoddart, ex pilota nel DTM ed anche tester Williams. Scopriamo qualcosa su di lei.

Il nome di Toto Wolff era praticamente sconosciuto alle grandi masse sino ad una decina di anni fa. L’ex pilota ed ora manager austriaco ha saputo costruirsi una reputazione di business man durante la sua carriera, sino a diventare team principal e proprietario al 30% del team Mercedes, portandolo a dominare la scena in F1.

Toto Wolff rimpiazzò Ross Brawn nel ruolo di grande capo alla fine del 2013, costruendo un impero che ha fruttato al team di Brackley la bellezza di otto titoli mondiali costruttori consecutivi tra il 2014 ed il 2021, ma anche sette allori iridati tra i piloti, striscia interrotta l’anno precedente per via della vittoria della Red Bull di Max Verstappen su Lewis Hamilton.

Il viennese ha avuto un’infanzia molto difficile e non proviene di certo da una famiglia agiata, ma ha saputo farsi da solo ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Toto è, senza ombra di dubbio, il miglior team principal sulla piazza, e soltanto Christian Horner può pensare di tenergli testa.

I due ci hanno regalato delle schermaglie notevoli lo scorso anno, ed ora la Mercedes vuole tornare a battagliare in fretta per il vertice assieme alla Red Bull ed alla Ferrari. Wolff ha sposato la pilota Susie Stoddart diversi anni fa, e la ragazza scozzese ha anche acquisito il nome del marito una volta che i due sono convolati a nozze.

Toto Wolff, conosciamo sua moglie Susie

Nome : Susie Stoddart, in Wolff

: Susie Stoddart, in Wolff Data di nascita : 6 dicembre 1982

: 6 dicembre 1982 Luogo di nascita : Oban (Scozia)

: Oban (Scozia) Età : 40 anni

: 40 anni Professione : Ex pilota ed ora manager

: Ex pilota ed ora manager Partner: Toto Wolff



Susie Stoddart ha avuto diverse esperienze in pista, correndo con la Mercedes nel DTM per tante stagioni, chiudendo tredicesima nella stagione 2010. In passato, aveva corso in Formula Renault ed anche alla F3 inglese, per poi debuttare, nel 2006, nel campionato tedesco di turismo.

Nel 2012, dopo il termine dell’esperienza in Mercedes nel DTM, è diventata test driver della Williams, esordendo anche in una sessione di prove libere in un week-end ufficiale, a Silverstone nel 2014, sul suo tracciato di casa. La sua carriera in pista è terminata alla fine del 2015, ed in seguito ha intrapreso quella manageriale, seguendo le tracce del marito Toto Wolff.

I due si sono sposati nel 2011, e l’11 aprile del 2017 hanno dato alla luce il piccolo Jack. Nel 2018, Susie Wolff ha iniziato a lavorare nel ROKiT Venturi Formula E Team, per poi diventare CEO della squadra protagonista del campionato per vetture full electric dal 2021. Il suo team corre con powertrain Mercedes, e quest’anno ha dato un volante anche al nostro Edoardo Mortara, che si è comportato molto bene in pista.

Susie, nel 2016, era diventata anche ambasciatrice Mercedes per il brand “She’s Mercedes“. La coppia sembra essere molto felice, e la scozzese va spesso nel paddock a seguire il marito nei week-end di gara della F1. C’è da dire che questo è un amore che viaggia alla velocità della luce, visti gli ottimi risultati ottenuti dai due coniugi nei loro rispettivi campi.