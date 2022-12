Raikkonen ritorna in pista: accanto a sé un co-pilota speciale (VIDEO)

Kimi Raikkonen è stato uno dei più grandi piloti in assoluto e di recente ha deciso di ritornare in pista in maniera davvero molto singolare.

Sono davvero pochissimi i piloti che sono stati in grado di entrare nel cuore di tutti gli appassionati come ha saputo fare Kimi Raikkonen, con il finlandese che senza alcun tipo di problema può essere considerato come uno dei più grandi di sempre, per questo motivo ogni qualvolta ritorna su una vettura l’emozione è enorme.

Sappiamo benissimo che è praticamente impossibile un ripensamento da parte di Kimi Raikkonen, con il campione del mondo del 2007 che non ha la benché minima intenzione di tornare a gareggiare in Formula 1.

Ha più volte infatti dichiarato di avere una sorta di nostalgia nei confronti delle quattro ruote e delle automobili, ma tutto ciò che è il contorno del paddock della F1 è fortunatamente per lui un lontano ricordo.

Le vetture imponente rimangono comunque ancora la sua grande passione e sappiamo bene come la Finlandia abbia una straordinaria tradizione di automobili delle dimensioni enormi e soprattutto dalla grande tenuta su strada.

Di recente dunque Kimi Raikkonen ha deciso di guidare una delle macchine più incredibili che ci possano essere, ovvero una Field Car che è stato prontamente sponsorizzato dalla Pois Tielta, un’azienda finlandese che sponsorizza questo tipo di vetture.

Sono diversi infatti gli eventi che vengono organizzati da questa società, con l’obiettivo di poter regalare, non soltanto i piloti ma a tutti coloro che vogliono provare un brivido a quattro ruote, di poter guidare in condizioni climatiche davvero molto singolari.

Ovviamente in questo periodo la più grande emozione è quella di poter guidare in un tracciato completamente innevato, con la possibilità di tenere ben salde le ruote che fa la grande differenza tra i piloti professionisti e i semplici amatori.

La sicurezza di Kimi Raikkonen però è tale che a bordo con sé in macchina ha deciso di portare un secondo pilota davvero molto speciale, ovvero la giovane figlioletta Robin, nata nel 2015 e dunque di soli 7 anni.

Raikkonen in mezzo alla neve con la figlia Robin: riprende tutto Minttu

È vero che a guidare la vettura era un campione del mondo di Formula 1, ma non sappiamo dire con certezza se tutte le mamme italiane avrebbero lasciato la propria bambina di 7 anni a bordo di una macchina che doveva correre in un tracciato completamente innevato.

Stiamo però parlando di Paesi del nord Europa, non scandinavi perché la Finlandia non è mai stata parte di quel Regno, ma comunque con un certo tipo di mentalità.

A filmare il tutto ci ha pensato infatti proprio la moglie di Kimi Raikkonen e madre della piccola Robin, ovvero quella Minttu che ha deciso poi di riproporre il video all’interno delle sue storie su Instagram, prontamente condiviso anche dal marito una volta sceso dall’abitacolo.

Differenza di mentalità chiaramente evidenti, ma che dimostrano come chi sia stata la totale e più serena fiducia nei confronti di Kimi e vedendo quello che ha fatto nella propria carriera verrebbe anche da dire “ci mancherebbe altro.”

Sarà stata soltanto un’esibizione e una gita fuori porta con la famiglia, ma rivedere ancora una volta Kimi Raikkonen a bordo di una vettura con il casco da pilota regala sempre delle emozioni indescrivibili.