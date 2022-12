Quali sono le 10 moto più costose al mondo? 2 sono italiane

Possedere una moto è il sogno di molti. Ma quali sono i modelli più costosi in assoluto? Qui vi proponiamo la top 10, con anche una sorpresa.

Chi è a caccia di pezzi unici e pregiati, troverà pane per i suoi denti in questa speciale carrellata che andremo a proporre. E la ragione è semplice. Se sono in tanti a desiderare una moto, in pochi possono permettersi i gioielli che compongono la classifica che stabilisce i 10 modelli più costosi al mondo.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono: in vetta alla lista troviamo la Harley Davidson Cosmic Starship. Progettata dall’artista Jack Armstrong è stata una delle prime moto a valere più di 1 milione di dollari. Nel 2012 il listino diceva 3 milioni, ma nel 2017 il prezzo è salito a 15 milioni di dollari. Secondo la Star Global International oggi bisognerebbe sborsarne ben 30 di milioni.

Al secondo posto, la Neiman Marcus Limited Edition Fighter. Il prezzo è davvero da capogiro. Ben 11 milioni di dollari. Si tratta di un bolide che mescola la funzionalità allo stile. Essendo ad edizione limitata solo un numero esiguo di persone, 45 per la precisione, può portarsela a casa. Costruita dall’azienda americana specializzata in prodotti di lusso Neiman Marcus, può raggiungere i 305 km/h.

La Porcupine E90 AJS del 1940 è una perla rarissima. Realizzata nel ’49 in quattro esemplari, ha un valore storico inestimabile. Sul mercato però la troviamo a 7 milioni di dollari.

In quarta posizione abbiamo la Escosse ES1 Spirit. Lo spirito è senz’altro quello della potenza visto che la velocità che si può sfiorare i 370 km/h. Il prezzo è di 3,6 milioni di dollari e comprende anche una lezione di guida fatta in azienda.

La Yamaha BMS Chopper. E’ decisamente particolare nell’estetica. Pur con base custom, presenta tanti dettagli che la rendono quasi un’opera d’arte. Il suo costo è di 3 milioni di dollari. E il motivo è da ritrovare nella copertura in oro 24 carati. Il propulsore è da 1.700 cc.

Le altre 5 moto più costose in assoluto

Si scende un po’ con la Dodge Tomahawk V10 Superbike. Dal look spaziale nel vero senso della parola, sembra venuta dal futuro. Pesa oltre 680 kg e monta un motore da 8,3 litri, per ben 800 cv di potenza. Lo spunto massimo che può toccare è di 480 km/h. Per assicurarsela dal portafoglio devono uscire 550.000 dollari.

Con la British Vintage Black si torna indietro nel tempo. Precisamente al 1948. Una vera chicca storica, prodotta di soltanto 33 pezzi. L’unità motrice è da 250 cc, per un costo di 400.000 euro.

Per comprarsi una Ecosse Founder’s Edition Ti XX occorre mettere da parte un budget di 300.000 dollari. Il propulsore è fatto in alluminio billet da 2.409 cc e riesce a rilasciare sull’asfalto una potenza globale di 228 cv. Pensata per chi odia andare a passo d’uomo, predilige il carbonio come materiale, mentre la sella è in pelle pregiata.

Chiudono il gruppo due italiane. Entrambe di provenienza Borgo Panigale. Al nono posto complessivo abbiamo la Desmosedici D16RR NCR M16. Realizzata in materiali pregiati come il titanio, ha un peso di soli 144 kg. Il motore è capace di sviluppare una potenza di 200 cv. Per acquistarla bisogna spendere 235.000 dollari.

Infine, la fascinosa Ducati Testa Stretta NCR Macchia Nera. Grintosa e appariscente, pesa appena 135 kg malgrado i suo 185 cv erogati. Il costo è di 225.000 dollari.