Vettel in Mercedes con Hamilton: ora Seb vuota il sacco

Vettel ha raccontato di aver avuto la possibilità di firmare per la Mercedes: era Lauda a volerlo assieme a Hamilton.

La carriera di Sebastian Vettel in F1 è terminata con l’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi e non sappiamo se rivedremo il tedesco nell’ambiente in futuro. Più volte si è dimostrato critico verso i vertici del Circus, ritenendoli poco attenti a temi come ambiente e diritti umani.

Nelle scorse settimane è trapelata l’ipotesi di un suo ritorno futuro in Red Bull con un ruolo manageriale. Helmut Marko ha ammesso di aver parlato con lui di questo e non lo vedrebbe male nel suo ruolo di consulente. L’austriaco va verso gli 80 anni e quindi si avvicina il giorno in cui smetterà di essere un dirigente della scuderia di Milton Keynes.

Seb ha mantenuto ottimi rapporti con gli uomini Red Bull nel corso degli anni. Quando decise di passare in Ferrari non ci fu una brusca rottura tra le parti. Abbiamo visto spesso il tedesco a colloquio con figure della sua ex squadra, a partire dal team principal Christian Horner e dallo stesso Marko.

F1, Vettel poteva andare in Mercedes con Hamilton

Vettel approdando in Ferrari ha coronato un sogno che aveva fin da ragazzino, quando ammirava il suo idolo Michael Schumacher. E come il connazionale sognava di laurearsi campione del mondo di F1 con la Rossa. Non ci è riuscito e forse questo è l’unico rimpianto della sua carriera, anche se non ha mai avuto una macchina da titolo e quindi non si può dire che abbia buttato via un trionfo.

Proprio perché con la Ferrari non stava riuscendo a vincere il mondiale, la Mercedes a un certo punto si era fatta avanti con Niki Lauda. Seb lo ha raccontato a Beyond The Grid: “Forse c’era un’opportunità, ne parlai con Niki. Ma ero a metà della mia esperienza in Ferrari. Inoltre, Hamilton era il loro numero 1 e non so se avrebbero voluto entrambi. Non ero molto interessato, ero impegnato con la Ferrari. Ci si parlava, ma niente di serio“.

Lauda, allora presidente non esecutivo della Mercedes, fece un sondaggio per capire se Vettel potesse essere interessato a cambiare squadra. Non ci fu una vera offerta, solo dei pourparler. Il quattro volte campione del mondo decise di continuare la sua avventura con la Ferrari, credeva fortemente in quel progetto e sognava di vincere con quei colori.

Sarebbe stato curioso vedere Seb e Hamilton compagni di squadra: “Sarebbe stata una grande sfida – ammette il tedesco – e mi sarebbe piaciuta. Allora volevo vincere con la Ferrari, non volevo cambiare per vincere con la Mercedes. Mi sta bene così“. Nessun rimpianto, nonostante abbia visto Lewis trionfare fino al 2020 e lui sia rimasto a secco di titoli.