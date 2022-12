Marquez pronta a lasciare la Honda? Arriva l’ammissione scioccante

“Provo molto rispetto per il team“, ha dichiarato a Motorsport.com, soffermandosi sulla fase più buia del suo percorso. “E’ stato speciale il modo in cui mi hanno trattato durante l’infortunio e come si sono presi cura di me. Ma ora il mio target è quello di tornare al vertice. E se non potrò farlo perché gli strumenti a mia disposizione non sono adeguati, allora cercherò qualcosa di meglio. L’ho detto anche a loro“, il discorso chiaro e limpido del Cabroncito, che ha in mente solo una cosa: aggiungere un’altra stelletta e raggiungere Valentino Rossi.

Per rendere ancora più schietto il suo pensiero sull’avvenire, Marc ha esaltato il suo rapporto di fiducia con il costruttore, ribadendo però il proprio sogno.

“La Honda è sempre stata la mia prima opzione nei contratti. Parlavo con loro e basta. O comunque dando loro la priorità, in quanto se hai rispetto per qualcuno, lui lo avrà per te. Ma per il domani non si sa mai. Vorrei rimanere qui. Però, allo stesso tempo mi piacerebbe conquistare qualche altro Mondiale”, i suoi dubbi e le sue certezze.