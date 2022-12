Come fare per parlare con Valentino Rossi? Ecco tutti i dati utili

Morite dalla voglia di scrivere un messaggio a Valentino Rossi? Ecco cosa bisogna fare per mettersi in contatto con il centauro di Tavullia.

Valentino Rossi potrebbe essere molto più vicino a voi di quanto abbiate mai immaginato. Per fortuna nel 2022 il mondo dei social network ha aperto delle nuove frontiere ai fan dei grandi campioni. Il Dottore, proprio come tanti altri grandi atleti, ha investito su una rete di comunicazione molto capillare. Un tempo era, praticamente, impossibile riuscire a strappare un messaggio live, ma con internet è cambiato tutto.

Valentino Rossi ha cominciato a correre molto giovane, nella metà degli anni ’90. Il Motomondiale era diverso, ma forse l’intero mondo lo era. All’epoca gli eroi del Motorsport erano commentati dai fan sulle tribune e in TV. I contatti con i team erano pressappoco nulli per i comuni mortali. Solo gli addetti ai lavori, tramite lettera, potevano mettersi in comunicazione con le squadre e di conseguenza con i piloti. Gli appassionati potevano scrivere lunghe lettere ai propri beniamini, ma raramente era ipotizzabile uno scambiato di battute. Oggi tutto questo è stato bypassato attraverso l’uso della messaggeria istantanea.

Valentino Rossi ha scelto di ritirarsi al termine del 2021, dopo una stagione avara di soddisfazioni. L’ultimo anno in MotoGP è coinciso con il primo anno senza podi per il centauro di Tavullia. Il feeling con la Yamaha M1 del team Petronas non è mai scoccato e, giustamente, il campione ha deciso di appendere il casco al chiodo. A Valencia, dopo il suo decimo posto, è scoppiata una super festa in pista. Tutti i centauri hanno reso omaggio ad uno dei maggiori interpreti delle due ruote. I nove titoli mondiali dicono tanto, ma non dicono tutto della personalità del rider di Tavullia.

Il campione ha sempre lottato per i massimi traguardi, ma negli ultimi anni non era riuscito a tenere il passo di una nuova gen di fenomeni. Valentino avrebbe anche potuto scegliere di continuare la sua avventura in MotoGP, saltando in sella ad una Ducati Desmosedici del suo team VR46, ma ha preferito lasciare spazio a Marco Bezzecchi, rookie dell’anno, e al fratello Luca Marini. Quest’ultimo ha dimostrato di essere diventato più costante alla guida e ha addirittura preceduto in classifica piloti, Marc Marquez. In vesti manageriali The Doctor si è dimostrato un punto di riferimento, avendo già lanciato tanti piloti della sua Academy ai massimi livelli.

Nel 2022 Pecco Bagnaia, ex allievo di Rossi, ha celebrato il suo primo titolo in MotoGP. Valentino Rossi ha anche continuato a provare il brivido della velocità, prendendo parte al campionato GT a bordo di una Audi R8 LMS del team WRT. L’ex centauro della Yamaha ha alternato buone gare a prestazioni anonime. Il passaggio dalle due alle quattro ruote è tutt’altro che scontato. Il campione, naturalmente, ha avuto dalla sua anche la voglia di sperimentare qualcosa di diverso, dopo anni sulle moto. Il Dottore ha sempre avuto la passione per le quattro ruote. In carriera ha preso parte a diversi eventi rallistici, oltre a test su vetture più disperate, comprese le monoposto di Formula 1.

Una tradizione di famiglia, dato che il padre Graziano partecipò a qualche gara di rally dopo aver corso, con discreti risultati, nel Motomondiale. Valentino è diventato un icona anche grazie al suo stile di vita. Un modo di intendere il mondo diverso a tutti gli altri piloti che lo hanno preceduto. Le sue celebrazioni sono diventate iconiche e, nonostante tanti tentativi di imitazioni, non replicabili. Una intera generazione di ragazzi si è appassionata alle due ruote, grazie alle sue gesta in pista. Valentino è diventato Valentino anche grazie alle rivalità con piloti di primissimo piano.

Tutti i contatti di Valentino Rossi

Le battaglie con Biaggi, Gibernau, Hayden, Stoner, Lorenzo, Pedrosa e Marquez hanno fatto ribollire di passione un intero popolo. Era un momento esaltante per le classe regina e per il nostro Paese. Rossi vinceva in MotoGP e la Rossa dominava in F1. Dopo un quarto di secolo nel Motomondiale, il Dottore era diventato una istituzione la domenica dopo pranzo. La sua mancata presenza nel 2022 ha generato un calo di ascolti in Italia, nonostante il titolo del ducatista Pecco Bagnaia.

Di recente Valentino Rossi ha preso parte alla sua “gara interna” della 100 km dei Campioni. Dovizioso, ultimo teammate del Dottore in MotoGP, ha fatto una clamorosa ammissione sul Motor Ranch di Valentino Rossi: parole incredibili. Non perdetevi anche l’ultima apparizione del campione in compagnia della sua magnifica compagna, Francesca Sofia Novello.

Potete far sentire il vostro affetto, contattando Valentino Rossi sul sito web: www.valentinorossi.com; o sulla pagina ufficiale Facebook di Valentino Rossi: VR46 Official; su Twitter: @ValeYellow46; Instagram: @valeyellow46. Potete rivolgervi anche al fan club del campionato sul website: www.fanclubvalentinorossi.net. Con un po’ di fortuna potreste avere l’opportunità di scambiare due parole o incontrare il vostro idolo.