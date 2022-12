MotoGP, quali sono i 5 vincitori più vecchi? Ecco la classifica

Ecco quali sono stati i cinque protagonisti della MotoGP che hanno fatto trascorrere più tempo dalla prima all’ultima vittoria in carriera.

Che si parli di quattro o due ruote la longevità non è scontata. Anzi, spesso i piloti sono di passaggio. Arrivano in una categoria, fanno giusto qualche stagione e poi escono di scena. Ancora di meno sono quelli che riescono a imporsi in maniera costante e per un lungo arco di tempo, nonostante i cambiamenti tecnici, nonché l’ingresso di ragazzi più giovani e affamati.

Presentiamo qui una carrellata dei big che hanno saputo lasciare il segno in un ampio periodo di tempo.

La top 5 dei piloti di MotoGP più presenti al vertice

La parte più bassa di questa speciale classifica è occupata da Andrea Dovizioso. Ritiratosi in corso di stagione nel 2022, precisamente al termine del GP di Misano, il forlivese vanta una vittoria iridata in 125cc e tre titoli di vice campione nella top class consecutivi. L’ultimo suo primo posto in gara data 2019 in Austria. Ovvero 15 anni e 114 giorni dal suo debutto sul gradino più alto del podio avvenuto in Sudafrica nel 2004, quando poi otterrà il suo unico sigillo.

Successivamente troviamo Dani Pedrosa. All’esordio in 125cc ad appena 15 anni, sulla Honda che lo accompagnerà per l’intero percorso, lo spagnolo firmerà il suo primo successo di tappa in Olanda nel 2002, chiudendo poi terzo nel Mondiale. Nel 2003 diventerà campione nella classe più piccola, mentre tra il 2004 e il 2005 svetterà in 250cc. In MotoGP invece, sarà meno fortunato. Qui, a Valencia 2017 gusterà per l’ultima volta il sapore dello champagne dal piazzamento più prestigioso. 15 anni e 138 giorni dopo Assen.

Tra i migliori tre abbiamo Angel Nieto. Un pezzo di storia del motociclismo vero e vera bandiera dello sport iberico. Nella categoria 50 cc. in data 1969 si farà conoscere dal mondo. L’inizio di una strepitosa avventura che lo porterà a portarsi a casa 13 titoli. Il suo ultimo trionfo in una corsa avverrà a Le Mans nel 1985 classe 80cc. A 16 anni e 8 giorni di distanza.

Loris Capirossi si imporrà sulla concorrenza nella cilindrata più piccola nel 1990. La sua prima volta a dettare il gruppo in un GP avverrà lo stesso anno in Gran Bretagna. Nonostante da allora sia passata una vita, l’imolese detiene ancora il record come campione del mondo più giovane. Il canto del cigno per quanto concerne le singole vittorie ci riporta, invece, al Giappone nel 2007, 17 anni e 49 giorni dopo, quando condivideva l’indomabile Ducati con Casey Stoner. Sarà proprio in quel frangente che l’australiano otterrà l’agognata coppa.

Infine, ed è quasi lapalissiano dirlo, al vertice troviamo Valentino Rossi, con un gap tra primo e ultimo successo di ben 20 anni e 311 giorni. Il primo mattoncino per la costruzione del mito del Dottore ci riporta al 1996 sul tracciato di Brno. Da allora, il pesarese detterà legge un po’ ovunque, facendo incetta di nove scettri. Meglio di lui sono Giacomo Agostini. Uscito di scena alla fine dell’annata 2021, la sua ultima perla va indietro al 2017 in Olanda. Da allora gli capiterà di salire sul podio (in altre dieci occasioni), ma mai nella posizione più alta.