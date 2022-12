Jorge Martin, spunta un sogno proibito: intanto Yamaha è in agguato

Campinoti del team Pramac è felice di avere ancora Jorge Martin, ma sa che rischia di perderlo nel 2024: un altro marchio ci pensa.

Ducati ha scelto Enea Bastianini per il team ufficiale e Jorge Martin non ha nascosto la sua delusione per questa decisione. Anche se i risultati del collega sono stati migliori nel 2022, lui riteneva di meritare quel posto.

L’amarezza dello spagnolo è legittima e nessuno mette in discussione il suo talento, però per la casa di Borgo Panigale era difficile fare una scelta diversa. Il Bestia ha vinto quattro gare e ha chiuso il campionato al terzo posto assoluto, non si può dire che quella sella non se la sia meritata.

Comunque Martinetor nel 2023 disporrà di un trattamento da pilota ufficiale, con una Desmosedici GP23 che gli permetterà di essere molto competitivo e di puntare a risultati importanti. Sarà al terzo anno con Pramac Racing e la continuità con lo stesso team può essere un fattore fondamentale.

Pramac Ducati, Campinoti su Martin: sullo sfondo Yamaha

Paolo Campinoti in un’intervista concessa Marca ha ribadito la sua felicità di avere Martin ancora nella sua squadra: “Mi hanno fatto un regalo scegliendo Enea, perché credo che Jorge sia uno dei più forti in griglia. Il mio sogno è vincere il Mondiale con un team privato, abbiamo gli ingredienti per farcela“.

Il proprietario di Pramac Racing ha grande fiducia nel pilota madrileno, sogna di conquistare con lui il titolo. Nessuna formazione satellite ci è riuscita nell’era MotoGP e servirà una vera impresa per rompere questo tabù.

Campinoti pensa che Martin avrà enormi motivazioni nel 2023 e che sarà nella condizione per puntare veramente in alto: “È normale che ogni pilota sogni un team ufficiale, ma la nostra moto è uguale a quella della squadra factory. Inoltre va considerato l’aspetto umano, oltre a quello tecnico. È sempre una combinazione tra testa e cuore“.

Jorge ha un contratto fino a fine 2024, ma Ducati rischia di perderlo perché è prevista una clausola che consente al rider di andarsene alla fine del prossimo anno. Ci sono diversi rumors che danno la Yamaha molto interessa a lui per sostituire Franco Morbidelli, nel caso in cui l’italiano dovesse fallire anche l’anno prossimo. Ci sarebbero già stati dei contatti in tal senso.

Campinoti conosce il rischio, però si vuole godere il pilota adesso e spera di persuaderlo a non lasciare la squadra: “Tutti ci invidiano Jorge. Siamo consapevoli del rischio, sappiamo cosa può succedere. Ma siamo anche motivati a fare il possibile affinché non pensi di andarsene“.

Oltre a Martinetor, la Yamaha sta ragionando anche su altre soluzioni per il 2024. Una di queste è Toprak Razgatlioglu, campione del mondo Superbike del 2021 e secondo classificato nel 2022.