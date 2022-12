F1, Mondiale 2023: ecco tutti gli orari per seguire i GP

Sono stati resi noti gli orari relativi alle partenza dei ben 23 gran premi di F1 della prossima stagione.

Mancano poco meno di tre mesi al via del nuovo campionato di F1, ma la FIA ha già diffuso gli orari delle gare. Rispetto alle 24 previste sulla carta, ce ne sarà una in meno a causa della rinuncia della Cina, ancora alle prese con i confinamenti per la pandemia. Al momento non è stato trovato un rimpiazzo e difficilmente si avrà una soluzione differente visto, che il presidente Mohammed Ben Sulayem, a margine della consegna annuale dei premi, avvenuta eccezionalmente a Bologna lo scorso 6 dicembre ha annunciato che il calendario resterà così com’è.

Dunque, non ci dovrebbero essere colpi di scena. Dopo un’unica sessione di test invernali in programma dal 23 al 25 febbraio in Bahrain, il Mondiale vero e proprio scatterà il 5 marzo sempre dal circuito di Sakhir.

F1 2023: tutti gli orari dei gran premi

La corsa sarà in notturna e prenderà il via alle 18 locali. Due settimane dopo ci si sposterà in Arabia Saudita. Pure qui i piloti si daranno battaglia con le luci artificiali. I semafori verranno spenti, infatti alle 20.

Confermato alle 15 lo start di tutti i round che verranno disputati in Europa, mentre la novità più importante è rappresentata dalla debuttante Las Vegas. La partenza verrà data addirittura alle 22 del sabato, con prove libere al giovedì (ore 18:30 e 22:00) e qualifiche eccezionalmente al venerdì alle 22.

In Canada, Giappone, Stati Uniti, Messico e Brasile si accenderanno i motori alle 14, in modo da mantenere alto l’ascolto televisivo nel Vecchio Continente.

Riguardo invece le sei Sprint Race in programma, si inizierà dall’Azerbaigian nell’ultimo weekend di aprile alle 17:30. In seguito ci si sposterà in Austria, nel fine settimana del 2 luglio, alle 16:30. Quindi al termine dello stesso mese in Belgio alle 16:30. E ancora in Qatar in avvio di ottobre alle 17:30. In seguito in Texas il 21 ottobre alle 17:00. Per finire in Brasile il 4 novembre alle 15:30.

E’ importante notare come a seguito dell’abbandono dell’esperimento mal riuscito di smaltire tutte le attività legate ai media il venerdì mattina, l’anno prossimo l’orario delle libere 1 sarà anticipato di mezz’ora rispetto a quanto avvenuto nel 2022.

Il Circus pensa già al 2024

Neppure il tempo per la Federazione Internazionale di rilasciare il piano per il campionato venturo, che ci si proietta a quello successivo. La top class dell’automobilismo ha firmato un accordo decennale per correre in Arabia Saudita sul circuito di Jeddah, ma già ci sarebbe un’idea in circolo. Quella di spostare l’evento a Qiddiyah, una città ancora inesistente in costruzione dal 2019 nei pressi di Riyadh.

Dall’essere il penultimo appuntamento stagionale all’esordio nel 2021, è diventato il secondo di questa annata. Lo stesso, come detto sopra, accadrà per la prossima edizione. Ma quella ancora successiva sarà addirittura l’apertura.

Ciò significa che, in barba alle proteste per lo scarso rispetto dei diritti umani, il Paese arabo ha acquisito un peso politico non di poco conto, grazie al potere del denaro.

In queste ore, poi, è stato fatto un altro annuncio. Il tracciato di Melbourne ha deciso di prolungare il proprio accordo con la F1 fino al 2037, sempre che la classe regina, per quell’epoca esista ancora.