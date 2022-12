MotoGP, Pedrosa a muso duro contro Lorenzo: parole inequivocabili

Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo sono due dei campioni che hanno segnato un’epoca della MotoGP. L’ex Honda è duro sul maiorchino.

L’epoca d’oro della MotoGP è stata contraddistinta dalla presenza di alcuni rider di un talento eccelso, ma che dalla loro avevano anche una personalità molto forte. Quello che manca alla top class odierna è proprio questo, la possibilità di regalare battaglie molto dure sia dentro che fuori dalla pista, ovvero la normalità di 10 o 15 anni fa.

Oggi tutti i piloti si rispettano moltissimo, e non c’è mai una dichiarazione che vada fuori dalle righe. I tempi di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Dani Pedrosa e del Marc Marquez degli inizi erano belli ed intensi anche per questi colpi bassi che si lanciavano a motori spenti, appassionando i fan e spingendoli a restare collegati con il mondo della MotoGP anche nei periodi di pausa dalle gare.

Forse è proprio questo il motivo per cui la stampa, sia italiana che spagnola, ma anche negli altri paesi, sia sempre molto attenta a ciò che queste vecchie glorie dichiarano quando vengono sottoposti a qualche intervista. I loro nomi non periranno mai, e resteranno vivi in eterno per coloro che li hanno idolatrati, odiati, rispettati e tifati con tutta la loro forza.

Pedrosa è quello che dei big ha raccolto meno, non essendo mai riuscito a mettere le mani sul titolo mondiale della top class. Il nativo di Sabadell si è preso comunque tre titoli nelle classi minori, nel 2003 in 125 e nel 2004 e nel 2005 in 250, arrivando poi nella categoria regina subito in sella alla Honda ufficiale, dalla quale si è separato soltanto alla fine del 2018.

Dani si è laureato vice-campione del mondo nel 2007, nel 2010 e nel 2012, ma ha sempre dovuto rinunciare al grande sogno di poter diventare il re del Motomondiale. In queste ultime due occasioni, si è dovuto arrendere proprio a Lorenzo, che lo beffò per appena 18 punti nel 2012, rifilandogli una delle delusioni più cocenti in carriera.

Entrambi sono stati protagonisti di una difficile convivenza in Honda con Marquez, che ha demolito Pedrosa a parità di moto dal 2013 al 2018, per poi fare un sol boccone anche del maiorchino nel 2019, stagione del ritiro definitivo del cinque volte campione del mondo. Proprio per le sfide dei primi anni del decennio scorso, va detto che Jorge e Dani non si sono mai amati, e le ultime dichiarazioni di Dani non avranno fatto piacere all’ex rivale.

In questi giorni, Pedrosa ne ha avuto per tutti, rivolgendosi a muso duro anche contro Valentino Rossi. Queste uscite così aggressive non sono poi così facilmente attribuibili ad una persona come Dani, che durante la sua carriera ha sempre cercato di evitare teatrini pubblici, rispondendo in pista a qualche problematica che c’era con i suoi colleghi.

MotoGP, Pedrosa ci va giù pesante con Lorenzo

Le parole di Dani Pedrosa riportate da “Motorcyclesports“, possono essere condivisibili riguardo ad alcune rivalità “costruite” dai media e dai social network. L’ex pilota della MotoGP, nel suo discorso, ha gettato nel discorso anche Jorge Lorenzo, dandoci la conferma definitiva che tra i due non c’erano di certo dei buoni rapporti.

Ecco le sue parole: “Non capisco, il mio concetto di competizione è diverso. Non puoi semplicemente fingere e creare una rivalità dal nulla. Deve essere qualcosa di reale. A Lorenzo non piacevo io ed io non piacevo a lui“. Anche Lorenzo si è espresso sulla questione, ma senza rispondere alla provocazione di Pedrosa.

Il maiorchino si è detto ulteriormente motivato dalla rivalità con Valentino Rossi: “Non puoi forzarlo. La cosa dei “mi piace” su Instagram non c’era prima, ma vende meno. La gente vuole rivalità ed io posso capire i fan Le persone che non guardano sempre le gare sono attratte da quella rivalità. Io non ho mai litigato con Valentino Rossi in pista, ma la rivalità si è fatta sentire. Stavo cercando quella rivalità, mi ha motivato ad avere un nemico, mi ha reso più forte“.

Quanto accaduto tra Jorge ed il “Dottore”, soprattutto nel 2015, lo ricordiamo tutti. Tuttavia, c’è da dire che quell’epoca della MotoGP ci ha lasciato delle emozioni indelebili, che difficilmente ritroveremo in futuro. L’informazione crescente, i social network e questa attenzione continua su tutto ciò che fuoriesce dalla bocca dei rider ha compromesso il tutto.

Ad oggi si è sempre sotto i riflettori, ed ogni minima dichiarazione fuori posto può far scoppiare lo scandalo. Siamo nell’epoca del politicamente corretto e di tutti amici con tutti, e ciò non fa affatto bene allo sport, almeno per chi lo segue da anni e si era abituato a tutt’altro. La risposta, in merito, arriva dal crollo di interesse, ed occorrerà riflettere sul futuro per risolvere la situazione.