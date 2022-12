Leclerc e Verstappen al grande evento: come vedere i due campioni

Charles Leclerc e Max Verstappen sono pronti per mettersi ancora in bella mostra in Italia e a questo grande evento non potete mancare.

L’Italia è una nazione che vive a tutti gli effetti di motori, con la Formula 1 che è la più grande passione del Belpaese, per questo motivo è un vero e proprio onore riuscire a ospitare in una delle nostre città più affascinanti i più grandi campioni della stagione 2022 e ovviamente tra i grandi presenti ci saranno Charles Leclerc e Max Verstappen.

La stagione 2022 ha regalato ancora grandissime emozioni nel mondo della Formula 1, con Max Verstappen che si è confermato per il secondo anno consecutivo come campione del mondo.

L’olandese questa volta non ha dovuto aspettare l’ultima gara per poter dimostrare a tutti quanti chi è il vero dominatore della Formula 1, con tanti che iniziano già a sospettare all’inizio di un vero e proprio dominio assoluto da parte del figlio d’arte.

La grande speranza però è che la Ferrari possa finalmente rialzare la testa dopo una serie di stagioni negative, perché anche quest’anno non è arrivato il tanto atteso titolo Mondiale, con Charles Leclerc che quantomeno è riuscito a diventare vicecampione del mondo, un evento che non accadeva dal 2018.

Nonostante non sia arrivato il successo alla fine la FIA ha deciso di organizzare la festa di fine anno della Formula 1 proprio in Italia, dando così la possibilità alla città di Bologna di poter diventare il centro nevralgico delle quattro ruote.

Si tratta di un grandissimo onore per il capoluogo emiliano, soprattutto perché arriverà solamente una settimana prima rispetto a un altro grandissimo evento, ovvero la festa che si terrà per poter festeggiare la meravigliosa annata della Ducati, con le vittorie in MotoGP di Pecco Bagnaia e in Superbike di Alvaro Bautista.

Ovviamente l’attesa è spasmodica, soprattutto perché la meravigliosa città del nord Italia non vede davvero l’ora di poter raccogliere tutti i più grandi campioni della stagione 2022, con la speranza che non accadano intoppi di percorso come l’anno scorso.

Ricordiamo infatti come nel 2021 la città fu la splendida Capitale francese Parigi, ma in quella circostanza ci furono due assenze che di sicuro non passare inosservate, ovvero quella di Lewis Hamilton e quella di Toto Wolff, con entrambi che disertarono la festa dopo i fatti di Abu Dhabi.

In questa circostanza però con tutta probabilità ci sarà la grande festa del mondo delle quattro ruote, perché la Formula 1 sa benissimo come Bologna sia una di quelle città che respiri a tutti gli effetti aria di motori, ricordiamo infatti come in pochissimi chilometri ci siano tre delle aziende elittarie nel mondo delle automobili: Ferrari, Maserati e Lamborghini.

Cerchiamo però di capire più nel preciso che cosa accadrà a Bologna e quando ci saranno le giornate più importanti dove nessuno dovrà perdersi i grandi eventi.

Leclerc, Verstappen e non solo: Bologna Capitale della F1

Sarà una splendida tre giorni per il mondo della Formula 1 in quel di Bologna, infatti questa straordinaria festa durerà dal 7 al 9 dicembre con la cerimonia che non ha ancora ufficializzato la sua sede.

Secondo “Il Resto del Carlino” comunque con tutta probabilità sarà la Fiera, in particolar modo al Palazzo dei Congressi, il luogo designato dalla FIA per poter celebrare i grandi protagonisti della stagione 2022.

Naturalmente in questi casi bisogna anche fare un grande plauso alla politica, molto spesso criticata ma quando si tratta di sport cerca sempre di dare grande risalto a questi eventi, infatti ricordiamo come Stefano Bonaccini, l’attuale Presidente della regione Emilia Romagna, abbia fatto di tutto per riportare Imola nel calendario.

Inoltre la presenza di Stefano Domenicali al vertice della Formula 1 aiuta sicuramente nella scelta di Bologna, ricordiamo infatti come l’ex Team Principal della Rossa sia di Imola.

All’evento comunque verranno dati anche diversi premi, con il più importante che sicuramente sarà riservato al protagonista e migliore della stagione.

Ovviamente il grande favorito è sicuramente Max Verstappen, ma ci sono state delle annate che hanno portato anche a delle sorprese, come per esempio nel 2012, quando il Mondiale andò a Sebastian Vettel ma il premio di migliore della stagione venne assegnato a Fernando Alonso.

Oltre a questo verrà assegnato anche il premio come migliore esordiente della stagione, con il cinese Guanyu Zhou che chiaramente è il favorito numero uno, considerando infatti come di fatto sia l’unico reale esordiente della stagione, con Kevin Magnussen e Alexander Albon che sono solamente tornati dopo diversi anni di assenza e con Nyck De Vries che ha disputato solo una gara in Williams.

Ci sarà sicuramente anche un momento molto commovente per celebrare la fine della carriera di Sebastian Vettel, dunque occhi puntati sulla tre giorni di Bologna, con il 9 dicembre che sicuramente sarà il giorno più importante della straordinaria festa della Formula 1.