Marc Marquez, l’elogio da brividi da Qatar 2022: tifosi senza parole

Luis Enrique, ct della nazionale spagnola di calcio, ha speso parole di grande elogio per Marc Marquez: il pilota MotoGP ha apprezzato molto.

Marc Marquez è reduce da alcune stagioni molto difficile. I problemi all’omero destro e alla vista lo hanno pesantemente condizionato. C’è stato anche il rischio che la sua carriera da pilota non potesse continuare. Adesso la situazione sembra essersi stabilizzata positivamente e lo spagnolo guarda con fiducia al futuro.

Ha grande voglia di vincere ancora gare e titoli, ma molto dipenderà dalla Honda. Ha fatto delle richieste precise sia dal punto di vista tecnico sia organizzativo e si aspetta dei cambiamenti netti. Il progetto 2022 si è rivelato fallimentare e c’è bisogno di una svolta per tornare al top in MotoGP.

La casa di Tokio, che ha chiuso all’ultimo posto della classifica costruttori, sta lavorando intensamente per accontentare lui e gli altri piloti. Nel prossimo biennio ci saranno anche Joan Mir e Alex Rins, che arrivando dalla Suzuki dovranno adattarsi alla RC213V e sperano di guidare una moto migliore rispetto a quella utilizzata dai colleghi in questi anni.

Luis Enrique esalta Marc Marquez: il campione risponde

Tutti sanno che se Marquez sta bene fisicamente e dispone di un buon mezzo, non necessariamente il migliore, può essere un candidato per il titolo. Francesco Bagnaia, campione in carica della MotoGP, e gli altri avversari sanno che può essere una spina nel fianco nel 2023 e nei prossimi anni. Il suo valore non si discute.

Tutti riconoscono la forza di Marc, non solo a livello di guida ma anche caratteriale. Luis Enrique, allenatore della nazionale di calcio spagnola, ha utilizzato parole di grande elogio nei suoi confronti in una recente diretta Twitch: “Marquez è un esempio di cosa significhi essere un atleta di alto livello. Nonostante gli infortuni e l’operazione, non l’ho sentito né lamentarsi né piangere. Compete sempre al massimo, è una bestia competitiva, un esempio nel bene e nel male, un grande ragazzo. Gli mando un grande abbraccio. Continua ad essere il migliore, anche nel superamento delle difficoltà. Sono sicuro che tornerà al suo livello e se non dovesse farcela, sarà uguale… Quando uno dà il 100% come lui, bisogna togliersi il cappello“.

Il pilota della Honda ha visto il video con le parole di Luis Enrique e lo ha condiviso in una storia su Instagram, aggiungendo anche una sua risposta: “L’ammirazione è reciproca. Martedì diamo tutto Padrique! Andiamo Spagna!“.

Marquez fa anche riferimento al match di domani tra Spagna e Marocco, che si giocano l’accesso ai Quarti di finale del Mondiale in Qatar. Le Furie Rosse sono tra le favorite per la conquista della coppa del mondo.