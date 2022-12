Superbike, Razgatlioglu e quel paragone con Marquez: sentite Yamaha

Paul Denning, team manager Yamaha WorldSBK, ha elogiato Toprak Razgatlioglu facendo anche un mezzo paragone con Marc Marquez.

Toprak Razgatlioglu nel 2022 sperava di confermarsi campione del mondo , ma ha trovato sulla sua strada un rivale molto forte come Alvaro Bautista. Ha dato il massimo per raggiungere il suo obiettivo e ha tenuto vivo il campionato fino al penultimo round in Indonesia, dove lo spagnolo si è aggiudicato aritmeticamente la corona iridata al termine dell’ultima gara.

Per il 2023 il pilota turco spera di essere nella condizione di giocarsi il trionfo finale e, magari, di battere gli avversari. Ci sarà sicuramente Bautista come favorito e non bisogna mai dare per “morto” Jonathan Rea, sei volte iridato SBK che guiderà una Kawasaki ZX-10RR con delle novità che dovrebbero consentirgli di essere maggiormente competitivo.

Sarà un anno molto importante, anche perché il suo contratto andrà in scadenza e si ritroverà a dover valutare un eventuale passaggio in MotoGP. La Yamaha potrebbe offrirgli un posto nel team ufficiale come compagno di Fabio Quartararo. La casa di Iwata prenderà in considerazione anche altri piloti, però lui è certamente un candidato per quel posto nel caso in cui Franco Morbidelli non dovesse guadagnarsi il rinnovo.

Superbike, Razgatlioglu come Marquez: l’elogio di Denning

Razgatlioglu è una stella del Mondiale Superbike e non ha escluso di trascorrere lì tutta la sua carriera, come ha fatto Rea. Preferisce rimanere nel campionato delle derivate di serie come protagonista piuttosto di correre per un team che non lo convince in MotoGP. Ha ribadito più volte che considererebbe il salto di categoria solo con una squadra factory.

Prima di pensare a un eventuale cambiamento intende dare tutto per laurearsi di nuovo campione del mondo SBK. Il team Pata Yamaha WorldSBK crede fortemente in lui, ma ha fiducia anche nel suo compagno Andrea Locatelli. L’italiano ha sicuramente meno talento del turco, però nel 2023 conta di poter dimostrare di poter lottare con i migliori.

Il team manager Paul Denning spiega che per Locatelli non è semplice il confronto con uno come Toprak: “È difficile e lo sarebbe per qualsiasi altro pilota. È come essere paragonati a Marc Marquez, sarà sempre molto complicato. Ha avuto periodo piatto a metà stagione, ma dopo Indonesia e Australia ha una base migliore per il futuro“.

Dal 13 al 15 dicembre la squadra Pata Yamaha sarà in pista a Jerez per un test al quale prenderanno parte anche il team GRT Yamaha, quello HRC e pure MIE Honda. Tanto lavoro da svolgere in vista del 2023.