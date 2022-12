Marquez e Sainz pizzicati insieme: ecco cosa bolle in pentola

Marc Marquez e Carlos Sainz sono due grandi piloti nelle loro categorie, ma se in pista sono divisi nella vita privata sono molto amici.

Non bisogna per forza essere compagni di squadra o correre per la stessa Federazione per poter diventare grandi amici, ma alle volte basta semplicemente avere una grande passione comune e una serie di interessi che possono essere portati avanti insieme, perché Carlos Sainz e Marc Marquez dimostrano ancora di essere dei grandi compagni di avventure.

La Spagna in questi ultimi anni ha avuto modo di poter lanciare davvero una serie incredibile di campionissimi nel mondo del Motorsport, con il motociclismo che sicuramente è stato il suo grande fiore all’occhiello.

Marc Marquez senza alcun tipo di problema può essere considerato come uno dei più grandi della storia, con l’iberico che ha avuto la possibilità di vincere in totale ben sei titoli Mondiali nella classe regina delle due ruote, superando di gran lunga il connazionale Jorge Lorenzo.

Questo dunque l’ha portato a essere una vera e propria celebrità nella sua nazione, con i gravi infortuni che ha dovuto subire nelle ultime due stagioni che sicuramente hanno limitato e non poco i suoi successi.

Diversa invece è la carriera di Carlos Sainz, con il noto figlio d’arte che sicuramente non sta riuscendo in Formula 1 a replicare i meravigliosi successi del padre nel rally, ma comunque con la Ferrari sta ben figurando.

Non tutti però sanno che i due sono davvero molto amici e legati da un rapporto che si sta protraendo da anni, con i due che non perdono davvero mai l’occasione di poter cementificare la loro amicizia che sembra essere sempre più vera.

Questo è un periodo davvero molto particolare della stagione, con il Mondiale di calcio che per la prima volta viene disputato durante il periodo invernale, dunque un momento dell’anno dove i piloti sono completamente liberi da ogni attività ufficiale.

Ecco allora che Marc Marquez e Carlos Sainz non hanno assolutamente perso tempo nel poter sostenere assieme la loro Spagna, con la nazionale iberica che però ha vissuto davvero un momento molto complicato nella massima competizione iridata.

I due hanno dimostrato di essere molto sorridente all’inizio della partita, entrambi chiaramente che stavano vestendo le magliette ufficiali della loro nazionale, notiamo tra un altro come quella di Sainz fosse legata al Mondiale 2014 dato che era ben in risalto la patch che viene inserita solo nella maglietta della squadra campione in carica.

I sorrisi chiaramente all’inizio erano a 32 denti, anche perché la Spagna era prima del girone e non aveva il benché minimo dubbio di poter passare, dato che anche un pareggio contro il Giappone probabilmente sarebbe stato sufficiente per il primo posto, invece hanno dovuto davvero sudare freddo.

Sainz e Marquez assieme per vedere la Spagna: che brivido

La sfida con il Giappone infatti è stata davvero drammatica per le Furie Rosse, ma per fortuna la Germania è riuscita a battere Costa Rica, con i centramericani che a un certo punto stavano vincendo, condannando così la Roja all’eliminazione.

Inoltre si era messa davvero molto bene per la squadra europea, con la rete del solito Alvaro Morata, arrivato in questo momento alla terza marcatura nel Mondiale che aveva dato l’opportunità di poter sognare davvero in grande.

Purtroppo nella ripresa è venuto fuori il grande spirito del Giappone, con la compagine asiatica che ha dimostrato per l’ennesima volta di porer essere una squadra davvero molto rognosa e insidiosa da affrontare.

Ritsu Doan prima e Ao Tanaka dopo, hanno permesso incredibilmente alla nazionale dei Samurai di poter superare la Spagna per 2-1 portandosi così non soltanto a casa i tre punti, ma potendo anche passare al primo posto.

Alla fine dunque si è rivelata fondamentale la vittoria larghissima nella prima partita contro Costa Rica per permettere così alla Spagna di passare il proprio girone, perché è stata fondamentale la differenza reti per poter eliminare la Germania.

Nel momento però in cui i Ticos si trovavano sul 2-1 incredibilmente contro i teutonici, a quel punto sarebbero stati i propri centroamericani a passare il girone, ma l’unica motivazione per cui la Spagna è passata è proprio per il successo del Mannschaft.

Le preoccupazioni dunque non sono di certo mancate per i due grandi piloti spagnoli che hanno sofferto le pene dell’inferno per poter vedere la loro nazionale passare il turno.

Ricordiamo inoltre come il Mondiale e l’Europeo siano le uniche occasioni che danno l’opportunità ai due grandi interpreti del Motorsport di poter sedersi davanti alla televisione e tifare la stessa squadra, perché sappiamo come Carlos Sainz è un vero e proprio cuore madrileno, mentre Marc Marquez adora alla follia i blaugrana del Barcellona.