Leclerc chiede aiuto ai tifosi: ecco la clamorosa richiesta (FOTO)

Charles Leclerc è diventato ormai un mito per il mondo della Ferrari, ma il monegasco ora ha bisogno del vostro aiuto per l’anno prossimo.

Abbiamo assistito a una stagione davvero molto emozionante in Formula 1, con Charles Leclerc che ha riportato il sereno in casa Ferrari vincendo tre gare, il record per l’ex Alfa Romeo nella sua carriera e dimostrando di poter essere un pilota che merita la lotta per l’iride massimo, ma ora ha bisogno del vostro aiuto.

La Ferrari ha sempre avuto nella propria storia dei grandissimi piloti, campioni che hanno permesso al Cavallino Rampante di meritare la palma di Scuderia più vincente nella storia delle quattro ruote e questo ha permesso di ammirare dei campionissimi.

Nonostante quest’anno si sia dovuto accontentare del secondo posto al Mondiale, Charles Leclerc indubbiamente è uno di quei piloti che merita ampiamente la candidatura come uno dei più grandi della sua generazione e non vede l’ora che arrivi la prossima stagione.

Per il secondo anno in carriera il monegasco ha avuto modo di poter diventare l’uomo della Pole Position in stagione, esattamente come nel 2019, ma adesso a Carletto si chiede di poter fare il definitivo salto di qualità e diventare spietato anche in pista.

Sicuramente il ragazzo classe 1997 non vede davvero l’ora di poter entrare nel mito della Rossa provando a riportare a Maranello un titolo che manca dal 2007 e infatti si è già proiettato verso la prossima stagione.

Leclerc infatti ha deciso di aprire un contest sulla sua pagina Instagram, con il giovane che ha chiesto a tutti i suoi follower di rispondere quale sarà il casco del Mondiale 2023.

Notiamo come lo stile sia da un lato simile, ma in realtà hanno dei significati ben diversi che non devono essere confusi.

Nel primo caso infatti Charles ha mostrato un casco con il suo numero 16 in bella vista con i colori bianco e rossi a esaltare le due cifre e con i due colori che dividono ancora una volta in orizzontale il casco del pilota.

Ovviamente questo è un chiaro richiamo non solo alla sua amata Ferrari ma soprattutto alla bandiera della sua nazione, quel Principato di Monaco che è sempre stato nel suo cuore, guai infatti a dare del francese a Charles.

Pensate infatti che tempo fa gli domandarono come si dovesse pronunciare il suo nome se “Ciarls” all’inglese o “Sciarl” alla francese e lui rispose che la dicitura giusta era seconda…alla monegasca.

Questo dunque fa capire come mai Leclerc abbia scelto questo casco come l’opzione numero 1 e molto probabilmente quella più gradita dal ragazzo, dato che in un colpo solo può sfruttare i colori della sua bandiera con il rosso dominante della Ferrari.

Però stiamo comunque parlando di un contest e quindi dobbiamo tenere in considerazione anche la seconda opzione, con Charles che in questo caso ha lasciato il bianco e rosso solamente per il numero 16, mentre il resto del casco è tutto di rosso.

A quel punto diventa predominante il riferimento alla Scuderia di appartenenza e tutti coloro che pensano che il pilota debba dare la vita e l’anima alla Ferrari, allora saranno sicuramente favorevoli per questa seconda opzione.

Personalmente ritengo che la prima sia la migliore delle due, in quanto il pilota deve portare onore e gloria alla Ferrari, ma allo stesso tempo deve avere una propria personalità e deve differenziarsi.

Leclerc non sa che casco scegliere: perché ha il 16?

Charles Leclerc dunque in questo momento non ha ancora deciso quale sarà il suo casco della prossima stagione, ma l’unica cosa che è certa è che non cambierà minimamente il suo tanto amato 16.

Non tutti però sanno che la scelta del numero sia in realtà da dover attribuire involontariamente a un altro grande ex della Ferrari, anzi quello che oggi è proprio il punto di riferimento per i piloti del Cavallino: Kimi Raikkonen.

All’inizio della sua carriera Leclerc infatti aveva deciso di adottare il numero 7 come suo portafortuna, ma in realtà ha sempre fatto molta fatica a utilizzarlo.

Già nel 2017 quando vinse la Formula 2 fu costretto ad adottare il numero 1, in quanto era sceso in pista con quella Prema che l’anno prima aveva vinto, ma già nel 2018 in F1 il suo sogno era usare il 7, il suo numero preferito.

Purtroppo però era già in possesso di Kimi Raikkonen, con il finlandese che era al suo ultimo anno in Ferrari, e ovviamente il ragazzino non può pensare di entrare dalla F2 e dire a un campione del mondo di cambiare la propria numerazione.

Ecco allora che sommando 1 e 6 si ottiene 7 ed ecco allora come mai potranno cambiare i colori e le sfumature dei caschi, ma di sicuro ciò che non verrà toccato è il numero 16 dalla monoposto di Charles, in attesa che possa mettere il numero 1.