Quanti sono i fratelli Leclerc? Il pilota Ferrari ne ha più di uno

Charles Leclerc ha diversi fratelli. Il monegasco vuole coronare il suo sogno di diventare campione del mondo con la Ferrari.

Charles Leclerc ha iniziato a muovere i primi passi sui kart, grazie alla passione di suo padre Hervé. Quest’ultimo fu un pilota di Formula 3 tra gli anni ‘80 e ’90 ed è venuto a mancare nel 2017, a soli 54 anni. Fu un duro colpo per tutta la famiglia. Charles aveva solo 20 anni all’epoca e a soli quattro giorni dal trionfo nel GP di Azerbaijan, in Formula 2, ricevette la triste notizia. La scomparsa prematura di Jules Bianchi lo aveva già, pesantemente, segnato. I due erano cresciuti insieme e per il #16 era quasi come un fratello.

Il ferrarista, anni dopo, confessò al Daily Mail: “Mi sono sentito in colpa per non aver pensato alla morte di mio padre e di un amico, anche se è stato solo per un paio d’ore”. Queste esperienze dolorosissime lo hanno fatto maturare molto presto. Dopo essere diventato campione della GP3 e della Formula 2, Charles è entrato a far parte della Ferrari Driver Academy. Il giovane ha debuttato in F1 nel 2018 al volante dell’Alfa Romeo motorizzata Ferrari. Dopo l’ottima stagione iniziale, condita da 39 punti, il Principe di Monaco è stato premiato dalla Scuderia con il passaggio nel 2019 al fianco di Sebastian Vettel. Leclerc prese il posto di un mostro sacro con Kimi Raikkonen, ultimo storico campione del mondo della Ferrari.

Nella sua prima annata vinse due gare prestigiose a Spa e Monza, ma nei successivi due anni Charles non ha mai avuto un’auto all’altezza del suo talento. Dopo l’accordo segreto con la FIA la Rossa ebbe un crollo di prestazioni. La SF1000 si rivelò essere una delle peggiori monoposto della storia del Cavallino. Nel 2021 la Rossa è tornata sul terzo gradino del podio, ma osservando a debita distanza le vittorie di Red Bull Racing e Mercedes. Per due anni e mezzo il monegasco ha dovuto ingoiare dei bocconi molto amari. Ha atteso a lungo la rinascita del Cavallino con le nuove auto ad effetto suolo. Ha conquistato due grandi trionfi in Bahrain e Australia, ma nelle successive gare è emersa l’esperienza del drink team e del suo alfiere di punta.

Nonostante una vettura ottima Charles Leclerc ha collezionato solo tre vittorie nel 2022, una anche al RB Ring, mentre il rivale per la corona iridata ne ha conquistate 15. E’ stato un campionato dominato con uno dei maggiori distacchi tra primo e secondo classificato. Nel finale di stagione il monegasco è stato persino insidiato dal secondo pilota della Red Bull Racing, Sergio Perez. Il talento del venticinquenne della Ferrari è evidente. Ha marcato più pole position di chiunque altro driver nel 2022, dimostrandosi un mago del giro secco. Gli errori strategici e le avarie tecniche hanno condizionato il suo campionato. Il prossimo anno Charles desidera, ardentemente, lottare per la corona iridata.

Leclerc, una famiglia legata al Motorsport

Il prodotto più vincente dell’Academy è stufo di non poter competere per le posizioni più alte della classifica. Per un pilota del suo talento 5 vittorie complessive in 102 partenze nella categoria regina del Motorsport rappresentano un bottino misero. La Ferrari ha sempre investito con convinzione sul ragazzo classe 1997, facendogli firmare il contratto più lungo della storia del Cavallino. Leclerc ha ancora due anni di sodalizio con la Rossa e ha, recentemente, espresso il suo desiderio di vincere sulla vettura di Maranello. Non è il solo che in famiglia sogna di poter trionfare nel Motorsport. Arthur Leclerc, infatti, è entrato nella Ferrari Driver Academy nel 2020.

Il fratellino minore di Charles ha gareggiato nel 2018 nella F4 francese, piazzandosi in quinta posizione. Nel 2019 ha partecipato al campionato ADAC di Formula 4 con il team US Racing e con il supporto del Sauber Junior Team, dimostrandosi molto veloce. La famiglia Leclerc ha privilegiato Charles, dopo la morte del padre, per una ragione anche economica. Non vi erano i soldi per supportare la carriera nel Motorsport di entrambi. Il classe 2000 ha iniziato a conquistare i primi risultati di spicco, concludendo la stagione al terzo posto nel campionato F4 ADAC.

Nel 2020 Arthur ha corso con Prema la Formula Regional europea, arrivando secondo. Nel 2021 ha vinto il campionato di Formula 3 asiatica ed è arrivato decimo al debutto in Formula 3, conquistando il suo primo trionfo in Francia. Il settimo posto della passata stagione, sempre nel team Prema, gli è valsa la chiamata nella categoria propedeutica alla F1. Grazie agli aiuti e ai consigli di Charles ha trovato posto in F2. Leclerc se ne va in Mercedes? La risposta del monegasco è chiara.

“Sono lieto di passare in Formula 2 con la DAMS nel 2023. Si tratta di una squadra di grande successo che ha ottenuto ottimi risultati nel campionato e spero di poterne far parte e di proseguire la storia di successo del team”, ha annunciato Arthur Leclerc. Charles ha anche un fratello più grande che è Lorenzo che da giovane provò ad intraprendere la carriera come pilota, per poi cambiare completamente strada e lanciarsi nella finanza.