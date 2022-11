Jorge Lorenzo diventa sceicco? Guardate cosa ha combinato

Jorge Lorenzo è uno dei personaggi simbolo nel mondo delle due ruote e dunque non deve stupire se certe volte è vestito in modo particolare.

Nonostante siano ormai diversi anni che Jorge Lorenzo abbia deciso di abbandonare il mondo della MotoGP, lasciando assolutamente un vuoto difficilmente colmabile, sono ancora tantissimi coloro che lo adorano e lo tifano apertamente, per questo motivo ogni tanto spuntano delle vecchie foto davvero incredibili.

Il nuovo millennio è stato sicuramente determinante per poter fare crescere sempre di più la realtà della MotoGP, con le gare che si sono fatte sempre più emozionante grazie all’inserimento di una serie di campioni eccezionali.

Tra questi sicuramente non possiamo non citare Jorge Lorenzo, con il ragazzo spagnolo che ha dimostrato di poter portare al vertice del mondo delle due ruote la sua piccola isola di Palma di Maiorca.

Nelle Baleari infatti è assolutamente considerato un idolo, ma anche in tutto il resto del mondo sono davvero pochi coloro che non riconoscono all’iberico un talento davvero unico nel proprio genere.

Per questo motivo è stato davvero molto difficile per tanti accettare il suo ritiro dal mondo delle corse nel 2019, anno in cui capì che non poteva più essere quel pilota dominante al quale ci aveva ormai abituato da tempo.

Alla fine siamo passati da un pilota che dominava in lungo e in largo le corse, riuscendo a entrare costantemente tra i primi tre della classifica della MotoGP addirittura dal 2009 fino al 2016, un dominio che è stato perfezionato sempre di più da ben tre vittorie.

Per questo motivo era impossibile per lui accettare delle posizioni di secondo piano, con i due anni in Ducati che lo hanno relegato solamente al settimo e al nono posto, mentre l’ultimo anno in Honda, ricco anche di alcuni problemi fisici, lo ha portato a totalizzare solo 28 punti e chiudere così al diciannovesimo posto.

Dunque possiamo dire con certezza che sono ben 6 anni ormai che Jorge Lorenzo è lontano dal vertice della MotoGP, ma nonostante questo sono ancora tantissimi i suoi tifosi in giro per il mondo.

Alcuni sono davvero talmente appassionati che riescono a riproporre all’interno delle loro storie su Instagram addirittura delle fotografie vecchissime del pilota nel momento in cui si trovava addirittura in vacanza.

Non possiamo dire con certezza quale sia la nazione nella quale si trovava Jorge Lorenzo in quel momento, ma vederlo vestito in tenuta pronta per poter percorrere il sabbioso terreno del deserto fa davvero strano.

Questa fotografia è stata riportata da una delle sue fan più accanite di Jorge Lorenzo, una ragazza che vive da tutt’altra parte del mondo, ovvero in Indonesia, ma che a modo suo è diventata conosciuta anche dallo stesso pilota.

Jorge Lorenzo vestito da beduino: merito della sua fan numero 1

Non sappiamo dire con certezza se Jorge Lorenzo si sarebbe mai aspettato di alzarsi questa mattina e trovare una sua vecchissima fotografia nella quale si mostrava a tutti vestito da beduino nel deserto.

Eppure è ormai diventato praticamente molto stretto il legame tra il pilota spagnolo e questa ragazza indonesiana che praticamente passa costantemente la sua giornata a postare tantissime vecchie fotografie dell’ex Yamaha.

In futuro fateci caso, perché in tantissime occasione è stato fatto lo stesso Jorge Lorenzo a prendere spunto da lei per poter riproporre all’interno del suo canale ufficiale diverse fotografie totalmente inattese che lei stessa aveva recuperato e piazzato sul suo profilo.

Si tratta sicuramente di una bellissima gesto da parte di Jorge, perché alla fine stiamo parlando di una ragazza che sembra davvero poter vivere e trascorrere tutta la vita in base agli spostamenti di Lorenzo.

Non abbiamo il benché minimo dubbio infatti nel poter affermare che ogni volta che questa ragazza decide di taggare direttamente sul suo canale il suo grande idolo e quest’ultimo addirittura ripropone la sua storia sulla sua pagina ufficiale, per lei sarà sicuramente un momento di gioia assoluto.

Questo da un lato è anche una bella testimonianza di come Lorenzo sia una splendida persona, nonostante molti in passato lo abbiano accusato di essere estremamente chiuso, riservato e in certi casi anche un pochino… poco simpatico.

Inoltre possiamo dire che questa ragazza sta facendo davvero tantissima pubblicità gratuita a Jorge Lorenzo, perché il fatto di poter riproporre costantemente tutta questa serie di fotografie davvero simpatiche e particolari, aiuta moltissimo sia il pilota che tutto il suo entourage che lavora al suo canale.

Certo è che con tutta probabilità la cosa più strana alla quale potrete assistere oggi è proprio vedere un Jorge Lorenzo in versione beduino, un qualcosa che probabilmente non avreste mai pensato di poter immaginare quando vi siete alzati questa mattina, ma noi siamo qui proprio per stupirvi.