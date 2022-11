MotoGP, Alex Marquez e la Honda: piovono altre parole di fuoco

Alex Marquez correrà con la Ducati del Gresini Racing in MotoGP nel 2023, dopo diversi anni duri in Honda. Le sue parole sono molto chiare.

Il 2023 sarà un anno di grandi cambiamenti per la MotoGP, con diversi piloti pronti al cambio di casacca. Enea Bastianini lascia la Ducati del Gresini Racing per trasferirsi nel team factory della casa di Borgo Panigale, dove affiancherà Pecco Bagnaia, ovvero il nuovo campione del mondo della top class del Motomondiale.

Accanto a Marc Marquez in casa Honda arriverà Joan Mir, iridato nel 2020 in MotoGP e proveniente dalla ritirata Suzuki. Anche il suo vecchio compagno di squadra, ovvero Alex Rins, arriverà in Honda, ma nel team di Lucio Cecchinello ed al fianco di Takaaki Nakagami. Il giapponese sembrava dover cedere la propria sella ad Ai Ogura, ma in seguito si è preferito su un pilota che ha già esperienza nella classe regina.

Il posto che va ad occupare Rins è quello lasciato libero da Alex Marquez, che per la prima volta in carriera non guiderà per la Honda a partire dal 2023. Il fratello dell’otto volte iridato rimpiazzerà Bastianini al Gresini Racing, ritrovandosi di fianco il nostro Fabio Di Giannantonio, il quale si augura di vivere una stagione migliore.

Alex ha tanta voglia di riscatto, dal momento che stiamo parlando comunque di uno che nel 2014 ha vinto la Moto3 e nel 2019 la Moto2, per cui di un due volte campione del mondo. Tuttavia, i risultati arrivati in top class non sono mai stati esaltanti, tralasciando i due secondi posti maturati a Le Mans ed Aragon due anni fa sulla Honda ufficiale.

Prima di passare al team LCR nel 2021, Marquez jr. stava crescendo molto sulla moto factory, ma poi non ha più ritrovato sé stesso dopo il cambio di team. A causa del crollo della RC213V, il nativo di Cervera ha potuto poco e nulla nell’ultimo biennio, ed ora spera in un netto cambio di passo con la squadra fondata dal grande Fausto. Il futuro dirà se la sua scelta sarà stata quella giusta.

MotoGP, Alex Marquez e la frecciata alla Honda

Alex Marquez è pronto per un’avventura del tutto nuova, che potrebbe cambiare e non poco la sua carriera in MotoGP. Dopo i test di Valencia, in cui è salito per la prima volta sulla Ducati del Gresini Racing, lo spagnolo ha parlato in un’intervista rilasciata ad “AS“, raccontando le sue sensazioni sul cambio di casacca.

Ecco le sue parole: “Guidare una nuova moto è stato molto strano. Negli ultimi tre anni ho sempre guidato la stessa, ed ora ho trovato una posizione di guida differente e tante altre novità. Le prime sensazioni sono comunque state molto positive. Vedremo come andrà, sono molto curioso di vivere questa stagione“.

Marquez ha corso dal 2020 al 2022 con la Honda in MotoGP, e prima di lasciarla del tutto non si è fatto mancare una frecciata contro la casa giapponese: “Credo che non mi abbiano sfruttato come avrebbero dovuto, mi sentivo quasi fuori posto con loro. Con Ducati voglio migliorare, soprattutto in qualifica, sessione che ormai è divenuta fondamentale. Penso di potermi togliere qualche soddisfazione il prossimo anno“.