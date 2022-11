Sergio Perez cuore d’oro: il gesto che ha emozionato tutti

Sergio Perez è stato grande protagonista in questa stagione di F1 e il messicano si sta dimostrando anche un ragazzo con un gran cuore.

La stagione 2022 in F1 è stata davvero molto concitata e ricca di grandi gare, con Sergio Perez che ha provato in tutti i modi a strappare il secondo posto in classifica generale a Charles Leclerc, ma alla fine si è dovuto accontentare del terzo posto, anche se per quanto riguarda il buon cuore è sicuramente tra i primi.

Correre con una grande Scuderia come la Red Bull sicuramente è il grande sogno di tutti i piloti, perché la casa austriaca sicuramente è una delle più grandi di sempre.

Sergio Perez ci è arrivato davvero in ritardo in una realtà così importante, ma alla fine ha saputo dimostrare assolutamente di poter valere una così importante monoposto.

In queste due stagioni ha aiutato moltissimo il suo compagno di squadra Max Verstappen per poter diventare campione del mondo, con il 2021 che è stato uno dei Mondiali più appassionanti della storia, mentre nel 2022 ha avuto sicuramente vita maggiormente facile.

Il sogno del messicano era quella di poter ottenere uno storico secondo posto in classifica generale, riuscendo a superare così il monegasco della Ferrari Charles Leclerc, ma alla fine è stato l’ex Alfa Romeo a prendersi la posizione d’onore.

La stagione dunque ormai è finita e Perez non vede l’ora di ributtarsi già sul futuro, con il suo ruolo da secondo nella Red Bull che sembra essere molto solido, nonostante qualche screzio con Verstappen, ma intanto ha modo di pensare ad altro.

Il messicano da diverso tempo a questa parte ha deciso di aprire una sua fondazione privata, chiamata appunto Fundacion Checo Perez, nella quale cerca di poter raccogliere dei fondi in modo tale da poter aiutare i bambini più sfortunati.

Per poterlo fare chiaramente deve mettere in bella mostra una serie di articoli che possono diventare sempre più appetibili per il grande pubblico, cosa che puntualmente ha fatto di recente.

Perez ha deciso di mettere all’asta una particolarissima rappresentazione della sua Red Bull che è stata realizzata per potere celebrare la sua storica vittoria a Montecarlo, probabilmente la più bella della sua carriera.

In questo modo dunque il messicano avrà sicuramente modo di poter vendere l’opera d’arte a cifre davvero molto significative, permettendo così a qualche tifoso di poter gioire e arricchire la sua collezione.

In questo modo inoltre avrà l’opportunità però di aiutare davvero tantissime persone in difficoltà, basti vedere infatti come all’interno delle sue poste spieghi perfettamente a chi verrà devoluto l’intero incasso.

“L’intero ricavato sarà completamente destinato per il progetto che stiamo portando avanti nel sociale per aiutare da un punto di vista economico la situazione dei bambini più vulnerabili.”

Questa è davvero un gesto meraviglioso da parte di Sergio Perez, un pilota che probabilmente in pista non diventerà mai un numero uno, ma per quanto riguarda il buon cuore e la forza di volontà sicuramente è tra i migliori al mondo.

All’asta la Red Bull di Perez: ricavato in beneficienza

Ovviamente all’interno del post viene anche perfettamente spiegato da che prezzo partirà l’asta, perché ovviamente non sarà possibile acquistare a zero la rappresentazione, dato che stiamo parlando di un’opera di bene.

Il prezzo di partenza dunque scatterà con un prezzo totale di 69.000 dollari messicani, con Perez che però ha chiuso l’asta il giorno 21 novembre all’una del pomeriggio orario messicano.

Dunque si è già conclusa l’asta per potersi accaparrare questo cimelio storico, con la rappresentazione della Red Bull che ha vinto con Sergio Perez a Montecarlo che sicuramente è già nella leggenda.

Per fortuna il tutto è già andato a buon fine, con il messicano che non ha assolutamente perso tempo nel poter ringraziare tutti coloro che hanno deciso di spendere delle loro tempo, oltre che chiaramente dei soldi, per poter fare quest’opera di bene.

Da diversi anni a questa parte infatti la Fundacion Checo Perez è sempre stata in prima linea di fronte a tutte le varie problematiche che hanno colpito le persone più in difficoltà nel suo Messico, una nazione che si in crescita, ma che ha ancora diversi problemi di sviluppo.

La speranza ovviamente è che questo ricavato, non sappiamo ancora dire la cifra esatta che è stata ottenuta, permetterà diversi bambini in sofferenza di poter migliorare la propria esistenza.

Dunque anche solamente per questo gesto, Sergio Perez merita davvero tantissimi applausi e molti complimenti, perché in questo modo qualche persona più sfortunata di tutti noi ha avuto modo di poter gioire e essere felici almeno per un giorno.

Qui sotto intanto vi lasciamo il post dove poter seguire la pagina Instagram della Fundacion Checo Perez perché magari anche voi vorrete dare una mano a queste splendide iniziative.