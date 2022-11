Marquez fa gioire i suoi tifosi: ecco come avere un regalo da urlo

Marc Marquez è uno dei più grandi campioni della storia e dunque i suoi tifosi possono sognare davvero in maniera incredibile.

Ci sono stati pochi piloti nella storia che sono stati in grado di entrare nella leggenda e nel mito come ha saputo fare Marc Marquez, con il fenomeno spagnolo che ha avuto modo di poter vincere addirittura sei titoli della MotoGP, ecco perché ogni suo contest viene seguito da tutti quanti.

Se la MotoGP ha avuto modo di diventare così amata nel corso degli anni, un grande merito è senza ombra di dubbio da dover attribuire alla crescita e allo sviluppo di una serie di grandi campioni.

Tra coloro che hanno evidenziato sempre di più i propri pregi non si può in alcun modo non citare Marc Marquez, con la leggenda spagnola che è stato in grado di vincere in totale la bellezza di ben 6 Mondiali di MotoGP, un campione assoluto da ricordare per sempre.

Nelle ultime stagioni è stato spesso bloccato da una serie di problemi alla spalla che non gli hanno dato la possibilità di mostrare a tutti il suo reale talento e per questo motivo ha dovuto abdicare in favore di Joan Mir, Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia.

Questo però non ha di certo impedito ai suoi tifosi di osannarlo e idolatrarlo, per questo motivo ancora oggi risulta essere sicuramente uno dei più grandi piloti che ci possano essere al mondo.

Non dovessero prendere infatti se tantissime società spagnole decidano sempre costantemente di poter dargli un volto e un ruolo all’interno delle proprie iniziative.

Una delle aziende più importanti che ci possa essere in tutta la Spagna e non solo è sicuramente quella legata alle assicurazioni Allianz, con quest’ultima che ha deciso così di poter venire incontro a tutti i tifosi del campione spagnolo.

Di recente dunque è partito un contest, con i tifosi di Marquez che possono così partecipare a un concorso che può dare la possibilità di vincere il casco autografato dallo spagnolo.

Ovviamente tutti quanti non vedono l’ora di poter tentare la buona sorte, con il regolamento che è estremamente semplice, peccato però che i tifosi di Marquez fuori dalla Spagna siano completamente tagliati fuori.

Infatti per poter prendere parte a questo concorso bisogna essere obbligatoriamente residenti in Spagna, o quantomeno effettuare la registrazione del concorso intanto che si è in suolo iberico.

Dunque se in questo momento vi trovate in vacanze in Spagna avete l’opportunità di poter tentare la buona sorte, anche se non è chiaramente semplice riuscire a superare una concorrenza che si fa sempre più vasta.

Allianz e Marquez: il concorso per vincere il suo casco

Dunque torniamo a sottolineare il fatto che per poter prendere parte al concorso che dà l’opportunità di vincere il casco fotografato di Marc Marquez ci si deve per forza trovare in quel momento in Spagna.

Lo spagnolo dunque sta cercando in tutti i modi di poter venire sempre di più incontro alla sua gente e al suo popolo, perché dopo tanti anni di trionfi fa davvero strano vedere per due anni consecutivi la nazione iberica fuori dalla lotta al titolo in MotoGP.

Comunque è davvero molto semplice partecipare, infatti lo stesso Marc Marquez ha deciso di sponsorizzare sempre di più questa iniziativa, attraverso una storia su Instagram.

Una volta visualizzata questa basta semplicemente cliccare il link che viene introdotto al suo interno, venendo così immediatamente rispediti nel sito ufficiale di Allianz Spagna.

In questo modo si entrerà all’interno del sito dove bisognerà semplicemente cliccare il tasto partecipa, anche se ovviamente non basterà fare solamente quello.

Infatti per poter prendere parte bisognerà commentare direttamente il post che promuove questo concorso con #MM93, dunque mettendo in chiaro come l’obiettivo sia quello di poter vincere il casco autografato di Marquez.

Oltre a questo bisognerà anche cliccare il tasto delle mi piace sulla pagina di Allianz Spagna, in modo tale da poter far crescere sempre di più le iniziative della società di assicurazione in terra iberica.

Il fatto che una delle aziende più importanti del mondo in fase di assicurazione abbia deciso di utilizzare il volto di Marc Marquez come simbolo per la propria campagna online dimostra a tutti gli effetti come il pilota abbia saputo dimostrare tutta la sua straordinaria classe nel corso della carriera.

Per potersi iscrivere al concorso ci sarà tempo fino al 24 novembre 2022, con le iscrizioni che dunque termineranno in quella data e di lì a poco tempo verrà estratto il fortunato vincitore.

La speranza ovviamente per il tifoso di Marquez che vincerà il tanto atteso casco è quella di poter festeggiare non soltanto fra pochi giorni per il regalo inatteso, ma allo stesso tempo anche fra 12 mesi per il settimo Mondiale MotoGP.