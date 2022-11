Marquez in una nuova veste: che sorpresa per i fan, ecco dove lo vedremo

Marc Marquez ha vissuto una stagione molto travagliata, ma ancora oggi è sicuramente da considerarsi come un idolo e le tv lo vogliono.

Ci sono dei piloti che sono stati in grado di scrivere pagine memorabili nella storia del motociclismo e senza ombra di dubbio uno dei più grandi di sempre è stato Marc Marquez, con lo spagnolo che non sta di certo vivendo il suo periodo migliore in queste stagioni davvero molto travagliate.

Spiegare in poche parole cosa abbia rappresentato Marc Marquez per il mondo del motociclismo è davvero molto difficile e complicato, soprattutto perché il fenomeno spagnolo ha saputo realizzare record su record.

Le sue prestazioni sono state eccellenti fin dalle serie minori prima di iniziare a dominare in lungo e in largo la MotoGP, con la bellezza di ben 6 titoli Mondiali nella massima serie, ma il nuovo decennio è iniziato malissimo.

Il 2020 è stato indubbiamente un anno molto strano per tutto ciò che è accaduto con la pandemia dettata dal Coronavirus e risentirne moltissimo è stato ovviamente anche il Motorsport.

La stagione è iniziata con clamoroso ritardo, almeno per la MotoGP dato che quest’ultima non era partita in occasione del primo appuntamento della stagione in Qatar ma aveva lasciato spazio solo a Moto2 e Moto3.

Il Mondiale di MotoGP dunque iniziò solamente il 19 luglio a Jerez de la Frontera, con tutti gli occhi che erano ovviamente puntati su Marquez che avrebbe dovuto distruggere ancora una volta gli avversari come nel 2019.

La gara di Spagna però fu una vera e propria sentenza per i sogni di gloria dello spagnolo, perché una bruttissima caduto gli causò la frattura alla spalla, un infortunio che ancora oggi sta continuando sempre di più a limitarlo.

Nel 2021 era rientrato solo a stagione già inoltrato e anche in questa annata ha dovuto alzare bandiera bianca per tutta la parte centrale del Mondiale, dunque ha sempre dovuto lasciare spazio alle nuove leve Joan Mir, Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia.

Insomma la carriera di Marc Marquez è indubbiamente già molto condizionata per il prossimo futuro ed è proprio per questo motivo che Prime Video ha già deciso di anticipare i tempi e realizzare così una miniserie sulla vita dello spagnolo e il primo episodio sarà proprio sul doloroso incidente a Jerez.

Per ora abbiamo avuto solamente un piccolo trailer di quello che ci potremo aspettare all’interno della miniserie, nella quale comunque è già stato ampiamente spiegato come verterà sulle continue rinascite e ricaduta di Marc in queste tre annate.

In particolar modo verrà dato grande risalto alla stagione 2022, dato che Marquez ha dato l’ok ad Amazon di poter seguire in maniera diretta tutta la sua stagione, e anche la Honda non ha posto veti.

Questo dimostra ancora una volta come i grandi campioni dello sport vivano davvero tante vite in un lasso di tempo minimo e il fatto che un colosso come Prime Video abbia già deciso di dare vita a una miniserie in suo onore fa capire quello che è già riuscito a fare.

Prime Video e la serie su Marquez: quando esce?

Per poter arrivare preparati al grande evento è anche giusto sapere quando usciranno gli episodi che daranno modo ai tifosi di Marquez di poter gustare dei momenti unici con il loro grande idolo.

Prime Video non ha ancora ufficializzato una data ufficiale, anche se sappiamo già dire con certezza che il tutto verrà mostrata nel mese di febbraio del 2023.

Dunque ci sono ancora diversi mesi per potersi preparare al meglio per la serie su Marquez, un personaggio che ha già dimostrato di essere stato divisivo e allo stesso tempo leggendario.

Alla fine in queste cinque puntate, questo è il numero che è già stato annunciato da parte di Prime Video, ci sarà la possibilità di poter ammirare non soltanto grande imprese del pilota, ma allo stesso tempo anche della splendida persona che è lo spagnolo.

Molto spesso è stato criticato per essere troppo competitivo, uno che ha sempre cercato di sopraffare i suoi colleghi per la sua enorme voglia di vincere, ma alla fine quante volte non abbiamo visto il sorriso stampato sul volto di Marquez?

Anche in queste stagioni molto complicate, con il dolore alla spalla che ha continuato a creargli una serie di problemi, non ha dimenticato di mostrare al mondo intero quella sua splendida giovialità e felicità nel poter salire su di una motocicletta.

Ora non vediamo davvero l’ora di poter assistere a questa miniserie tv di Prime Video sulla vita recente di Marc Marquez, di sicuro non quella più gloriosa da un punto di vista sportivo, ma che ha dato modo a tutti di poter saggiare ancora di più il cuore e il carattere dello spagnolo.