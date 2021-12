100 Km dei Campioni, vincono Valentino Rossi e Luca Marini (VIDEO)

Valentino Rossi e Luca Marini sul gradino più alto della 100 Km dei Campioni al Ranch di Tavullia. Top 10 per Jorge Lorenzo.

Va a Valentino Rossi e Luca Marini il trionfo nell’edizione 2021 della 100 Km dei Campioni. Dopo l’Americana di ieri vinta da Maro, nella gara a coppie di oggi il successo è andato ai due fratelli.

Sul podio della corsa disputata presso il Ranch di Tavullia anche le coppie Manzi-Bartolini e Pasini-Baldassarri. L’ospite speciale Jorge Lorenzo si è classificato decimo assieme al suo compagno Dennis Foggia. Tredicesima posizione per Maverick Vinales assieme a Iker Lecuona.

Appena giù dal podio Marco Bezzecchi e Andrea Migno, che hanno preceduto Niccolò Antonelli e Celestino Vietti. Ottava piazza per Alex Rins, in coppia con Albert Arenas. Non erano in gara Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia. Il primo perché ha un ginocchio sinistro non ancora pienamente a posto dopo l’operazione e Pecco perché in settimana è stato operato per la rimozione di alcune placche applicate alla gamba dopo l’infortunio del 2020.

Al Ranch di Tavullia in questo fine settimana tanto divertimento per i piloti in azione e per chi ha assistito alla 100 Km dei Campioni. Un bel modo per concludere una lunga stagione di motociclismo.