Wolff consegna un “pacco” a Tost: la clip fa il giro del mondo

Toto Wolff è senza dubbio uno dei Team Principal più noti nel mondo della F1 e di recente ha deciso di spedire un pacco strano a Franz Tost.

La stagione di F1 2022 è giunta al termine, con il trionfo di Max Verstappen che era ormai archiviato da diverso tempo, ma ad Abu Dhabi è stato davvero il tempo degli addii e dei ringraziamenti per una strepitosa annata, con Toto Wolff e Franz Tost che però hanno regalato un momento davvero singolare.

La Formula 1 sta vivendo sicuramente uno dei migliori periodi della propria storia, con la nascita di una serie di grandissimi campioni che stanno permettendo così di poter emozionare sempre più persone.

Anche questo 2022 è stato davvero all’altezza delle aspettative, peccato solamente che il titolo mondiale sia stato conquistato con ben quattro gare d’anticipo da parte di Max Verstappen.

Questo ovviamente ha fatto sì che le ultime gare fossero solamente una sorta di esibizione, con l’appuntamento di Abu Dhabi che è stato davvero molto singolare soprattutto per la quantità incredibile addii.

Quella più dolorosa indubbiamente è stato quello di Sebastian Vettel, con il tedesco della Aston Martin che ha alzato definitivamente bandiera bianca decidendo così di dedicarsi totalmente alla sua famiglia.

Ci sono stati anche diversi cambi della guardia, con Fernando Alonso che dalla AlpineFernando Alonso che dalla Alpine che passerà dunque alla Aston Martin proprio al posto del tedesco, senza poi dimenticare come Pierre Gasly lascerà il posto dall’Alpha Tauri per andare proprio nella Scuderia francese.

Questo ovviamente lascia un posto libero in Alpha Tauri, con la Scuderia di Faenza che ha deciso di puntare tutto sul giovane Nyck De Vries, con l’olandese che dunque debutterà definitivamente in Formula 1.

Il ragazzo quest’anno ha avuto modo di fare il suo esordio assoluto nella competizione regina per sostituire Alexander Albon a bordo della sua Williams in occasione del Gran Premio d’Italia.

Ricordiamo come la scuderia inglese sia una sorta di succursale della Mercedes, dato che utilizza a tutti gli effetti il suo motore, per questo motivo il ragazzo doveva essere trattato proprio con la casa di Stoccarda.

L’Alpha Tauri ha deciso che sarebbe stato lui l’uomo giusto per poter rimpiazzare Gasly, dunque in occasione dell’ultimo Gran Premio abbiamo assistito una scena davvero molto singolare.

Diversi ingegneri del box Mercedes hanno deciso di mettere l’olandese praticamente su di un pacco e legarlo completamente, usando probabilmente lo strumento utilizzato per il trasporto degli pneumatici.

In questo modo dunque il ragazzo è stato trasportato dal box Mercedes a quello dell’Alpha Tauri, una sorta di omaggio di Toto Wolff al suo collega Franz Tost.

Indubbiamente le risate non sono per nulla mancate, soprattutto perché tutti i piloti che hanno avuto l’opportunità di poter collaborare con De Vries hanno sempre parlato benissimo non solo di lui come pilota aveva, ma a tutti gli effetti come persona.

Wolff manda a Tost il pacco De Vries: pronto a grandi cose

Molto spesso nel gergo comune a livello sportivo si intende dire con il termine pacco un atleta assolutamente inadatto per grandi palcoscenici, ma ovviamente non è questo il caso di De Vries.

Non ci sono infatti dubbi sul fatto che devriza arriva in Formula 1 con grande ritardo rispetto a quello che avrebbe meritato, con l’olandese infatti che ha già esultato per la vittoria di un mondiale, ovvero quello in Formula E nel 2020-21.

Si tratta dunque di una grandissima acquisizione da parte dell’Alpha Tauri, con De Vries che è il primo pilota della storia che riesci a essere inserito nei grandi della Formula 1 dopo aver vinto la Formula E.

Non vogliamo assolutamente dire che sia stato l’unico pilota d’aver vinto in Formula E e corsi in Formula 1, ma di solito il processo è sempre stato a posto.

Piloti come Nelson Piquet Junior, Sebastien Buemi, Jean Eric Vergne e l’ultimo campione ovvero Stoffel Vandoorne hanno tutti assaporato il grande mondo della Formula 1, e mi hanno trovato nella Formula E il modo per rilanciarsi.

Ora però è stato De Vries a dimostrare assolutamente di poter essere uno dei migliori piloti della storia della competizione di auto elettriche, con l’obiettivo che è di riproporsi anche in Formula 1.

Intanto la Mercedes ha deciso di salutare momentaneamente il campione olandese, con il suo passaggio in Alpha Tauri che sicuramente gli darà l’occasione di poter crescere.

Il ragazzo infatti è sicuramente uno dei più interessanti prospetti in questo momento in Formula 1, per questo motivo è davvero molto piacevole vedere nuove forze fresche.

Inoltre Abu Dhabi è stato il giorno dell’addio di Sebastian Vettel, un pilota che ha sempre portato con sé il sorriso stampato sul volto, per questo motivo bisognava sostituirlo con qualcun altro che potesse portare sempre gioia e allegria nel paddock.