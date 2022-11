Dall’Igna al posto di Binotto in Ferrari? Ecco tutta la verità

Nel 2023 il dirigente vicentino si troverà davanti un arduo compito. Gestire la convivenza tra il piemontese e un altro cagnaccio come Enea Bastianini , reduce da una bella annata alla Gresini Racing , e già bello carico per il futuro.

Ma come ha fatto? Si chiederanno in tanti. Questa la sua risposta a Il Corriere del Veneto: “Ho cercato di applicare un metodo rigorosamente scientifico di sviluppo. In questi anni abbiamo costruito e preparato una organizzazione pronta ad affrontare certe sfide, facendola crescere sia dal punto di vista tecnico sia umano. E’ stato un percorso importante“.

Borgo Panigale ha dovuto aspettare a lungo, ben 15 anni prima di tornare sul tetto del mondo in MotoGP. E forse anche per questo che il successo è sembrato ancora più dolce. Era il 2007 quando Casey Stoner , tipico australiano nel modo di vivere e di essere, domava una Desmosedici all’epoca alla portata di pochi. Ora di quella belva è rimasto poco o niente. La Rossa su due ruote di oggi è molto più docile e duttile. Questo anche per merito di Gigi dall’Igna , il direttore tecnico che l’ha riplasmata per renderla vincente. E alla fine ci è riuscito.

“Trovo sia positivo avere due piloti in grado di battersi per la vittoria e di giocare un ruolo da protagonisti assoluti del campionato, spingendosi l’un l’altro“, ha fatto spallucce davanti all’ipotesi di “scazzottate” per la leadership in squadra. “Non so se siano amici o pure no, però si sono rispettati tantissimo in pista. Sono stati autori di duelli duri, tuttavia nessuno dei due ha agito in maniera sporca“.

Dall’Igna frena le paure sulla deriva “rossa”

Dopo un lungo periodo di assenza delle moto italiane dai vertici della classifica, nel 2022 abbiamo potuto goderci oltre alla Ducati, pure l’Aprilia. Una rimonta tricolore dovuta anche ad una massiccia presenza in pista, specialmente del brand emiliano che su 24 bolidi in totale, ne ha schierati 8. Il rischio è che ci si avvicini ad un monomarca. Un pericolo accresciuto dal ritiro di Suzuki, che, come conseguenza potrebbe avere una dequalifica di quanto ottenuto.