Il Black Friday arriva anche in MotoGP: le offerte sono da urlo

La MotoGP ha messo in mostra in questi anni le sue gran vetture e i suoi piloti di livello, per questo motivo vuole fare un regalo ai tifosi.

In questo 2022 la MotoGP ha sicuramente vissuta una delle sue stagioni più esaltanti e meravigliose, con la lotta tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo che ha tenuto con gli occhi incollati al televisore migliaia di spettatori, per questo motivo la Federazione ha deciso di venire incontro a tutti i suoi appassionati.

Dopo l’addio di Valentino Rossi e i continui infortuni di Marc Marquez la MotoGP aveva sicuramente bisogno di vivere una grande stagione come quella appena trascorsa per poter riavvicinare sempre di più i suoi tifosi.

La lotta al vertice tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo è stata sicuramente una delle più emozionanti degli ultimi anni, con la rimonta del pilota piemontese che è stata unica nella storia.

Sono stati sempre di più coloro che si sono appassionati al mondo delle due ruote, con il motociclismo che ha vissuto davvero un periodo meraviglioso dopo la generazione d’oro di inizio anni 2000.

Per questo motivo la federazione ha voluto venire incontro sempre di più a tutti i suoi appassionati, facendo un regalo davvero molto gradito, sfruttando una delle settimane più economiche di sempre.

Sappiamo perfettamente come sia consuetudine in questi ultimi anni realizzare la settimana del “Black Friday” ovvero un periodo in cui le grandi aziende decidono di effettuare importanti sconti sulla maggior parte dei loro prodotti.

A questa iniziativa ha preso parte anche la MotoGP, tanto è vero che è la più importante Federazione motociclistica del mondo deciso di effettuare importantissimi sconti su tantissimi suoi marchi.

La promozione parte da lunedì 21 novembre si concluderà fino a martedì 29 novembre, dando così l’opportunità per oltre una settimana tutti i suoi fan di poter acquistare tantissimi prodotti a prezzo scontato.

La novità più interessante è sicuramente legata all’offerta per poter acquistare i diritti esclusivi sulla pre season della MotoGP, ovvero quel periodo dove tutte le Scuderie proveranno in vari test ad arrivare pronti al 2023.

Acquistando questo pacchetto in questi 10 giorni ci sarà l’opportunità di poterlo portare a casa con solamente 5 euro per tutto il periodo fino a marzo.

Si tratta davvero di una grandissima offerta che non deve essere persa, perché i test invernali sono fondamentali per poter arrivare quanto più pronti possibile alla nuova stagione e dunque i veri appassionati non vedono l’ora di poter capire fin da subito le prestazioni delle moto.

Questa è l’offerta più allettante che ha deciso di effettuare la MotoGP nei confronti dei suoi tifosi, ma non è chiaramente l’unica, perché se è importante vedere l’andamento dei propri campioni, il vero tifoso non perde tempo nella acquistare diversi gadget e a migliorare il suo guardaroba.

La MotoGP si fionda nel Black Friday: offerte da sogno

Sono tantissimi i marchi targati in MotoGP, dato che senza ombra di dubbio si tratta della federazione più importante da un punto di vista motociclistico in tutto il mondo.

Già attraverso il sito ufficiale della MotoGP ci sarà l’opportunità di poter acquistare quanti più regali possibili, con il sito ufficiale che dovrà essere inserito che è

https://cloud.my.motogp.com/blackfriday

Facendo un rapido saldo all’interno del sito notiamo come ci sia uno sconto davvero molto importante su tutto il materiale legato al mondo dei vestiti della MotoGP.

Infatti le varie magliette, felpe, capellini e tantissimo altro materiale da poter sfoggiare in qualsiasi momento potrà essere acquistato con un sensibile sconto addirittura del 20%.

Ricordiamo inoltre come ci potrà essere la possibilità anche per la stagione 2023 di poter assistere a diverse gare nel paddock, sfruttando una serie di bonus.

Questo pacchetto dovrà essere acquistato in questi 10 giorni per poter avere anche in questo caso un sensibile sconto, perché il 10% in questi casi può davvero fare la differenza.

Ovviamente non possiamo nemmeno dimenticare la parte ludica, con i videogiochi che stanno diventando una componente sempre più importante per permettere ai vari sport di svilupparsi.

Ecco allora come anche il gioco MotoGP 22 ha subito un fortissimo sconto sul suo acquisto, anche se in questo caso è abbastanza logico dato che siamo già proiettati verso le nuove edizioni.

Insomma i vari tifosi delle motociclismo non potevano davvero chiedere nulla di meglio per questo periodo, anche perché ricordiamoci che siamo molto vicini al Natale.

Avere la possibilità di fare dei regali a basso costo, magari anche a noi stessi, permette di poter vivere più serenamente questo periodo dell’anno, con la felicità che deve essere sempre al primo posto.

La MotoGP dunque si dimostra ancora una volta sempre molto attenta alle esigenze dei suoi tifosi, per questo motivo finché continuerà su questa strada non dubitiamo che continuerà a essere la federazione principale nel mondo delle due ruote.