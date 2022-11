Bagnaia viene deriso: la battuta che non piacerà ai tifosi italiani

Pecco Bagnaia è stato in questa stagione il campione del mondo della MotoGP, ma qualcuno sembra aver voglia di scherzare con lui.

Il Mondiale di MotoGP è finito in maniera gloriosa per la Ducati e per Pecco Bagnaia, con il piemontese che è stato in grado di poter diventare il numero uno al mondo, un risultato che a Borgo Panigale non accadeva dal 2007, ma nonostante questo qualcuno se la ride.

La stagione 2022 della Ducati è stata sicuramente la più grandiosa nella storia della scuderia di Borgo Panigale, perché non soltanto è arrivata la vittoria nel Mondiale MotoGP con Pecco Bagnaia, ma allo stesso tempo è arrivato anche il trionfo di Alvaro Bautista in Superbike.

Si è trattato di un anno davvero glorioso per la Scuderia emiliana, con i trionfi che hanno permesso a tutti gli effetti di poter dimostrare la grandissima abilità ingegneristica della motocicletta italiana.

Erano passati ormai quindici anni dall’ultimo grande trionfo della Ducati in MotoGP, con il successo di Casey Stoner che era rimasto l’unico nella storia, ma ora Bagnaia ha fatto il bis.

Il 2022 però è anche una stagione davvero molto particolare, perché sarà l’ultima nella storia della Suzuki in MotoGP, con l’addio della casa giapponese che allora sono davvero tutti quanti senza parole.

Ricordiamo infatti come solamente due anni fa era stata proprio quest’ultima a diventare campione del mondo nel particolare anno 2020, stagione in cui vinse a sorpresa lo spagnolo Joan Mir.

È proprio per questo motivo che la Suzuki, attraverso il suo canale ufficiale di Instagram, ha deciso di mandare una piccola provocazione a Bagnaia e a tutta la Ducati, o per meglio dire all’Italia in generale.

Sappiamo infatti come questo periodo storico della MotoGP sia estremamente vario e molto appassionante, infatti il nuovo decennio si è aperto con tre campioni del mondo diversi, ma solo due di questi parteciperanno al Mondiale di calcio in Qatar.

La Suzuki infatti ha riproposto una fotografia nella quale i tre campioni del mondo delle ultime stagioni, ovvero Joan Mir, Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, indossavano le magliette delle loro nazionali e simulavano una sorta di partita.

È stata sicuramente una scena molto simpatica, ma la Suzuki ha deciso di infilare il dito nella piaga su una delle più grandi delusioni recenti della storia dello sport italiano, ovvero la seconda clamorosa estromissione dal mondiale.

Nel post infatti la casa giapponese spiegava come in questa circostanza sicuramente Bagnaia non avrebbe potuto esultare per un altro titolo mondiale, considerando infatti come gli Azzurri non saranno presenti alla competizione iridata.

Invece ci sono assolutamente grandissime possibilità per tornare sul tetto del mondo sia per la Spagna che per la Francia, due squadre che probabilmente non sono le favoritissime, vedendo la potenza delle due sudamericane, ma indubbiamente sono tra quelle che potrebbero diventare campioni.

La fotografia inoltre è davvero molto simpatica, anche perché la Suzuki si è ritrovata davvero a essere direttamente collegata proprio con Bagnaia e con l’Italia.

Nonostante la lotta al Mondiale in queste ultime due stagioni sia stata totalmente una lotta 2 tra Bagnaia e Quartararo, nell’immagine il campione del mondo della MotoGP entra in scivolata proprio sul ragazzo ex Suzuki Joan Mir.

Intanto tutto questo avviene sotto lo sguardo attento di un Fabio Quartararo completamente sbigottito di fronte a questo intervento, ma alla fine lui è quello che sarà può essere maggiormente sereno in questa competizione mondiale.

La sua Francia infatti è la squadra campione del mondo in carica, con la possibilità di poter realizzare un clamoroso bis che avrebbe i contorni dell’impresa straordinaria, dato che dobbiamo risalire al quadriennio 1958 e 1962 per avere una squadra in grado di vincere per due volte consecutive il Mondiale.

In quel caso fu il Brasile di Pelé e Garrincha a imporsi prima in Svezia e poi in Cile, dando così via alla sua straordinaria leggenda, tanto è vero che i Verdeoro ancora oggi sono la squadra più titolata della storia.

I tre campioni intanto si godono però le meritate vacanze, perché la stagione è stata davvero molto complicata e la passione per il calcio potrebbe spingerli a godersi davvero tutte le partite di questo Mondiale.

Per tutta l’Italia e per Bagnaia dunque bisognerà solamente osservare da tifosi esterni le partite del massimo torneo calcistico in Qatar, mentre per Mir e Quartararo ci sarà a tutti gli effetti un trasporto emotivo.

Pecco però ha già la testa al prossima Mondiale di MotoGP, perché indubbiamente vuole in tutti i modi cercare di confermarsi lui in vetta al mondo rimandando così al mittente le sfide con Quartararo, rimasto in Yamaha, e con quel Mir che vuole rialzare la testa ora che è passato alla Honda dopo l’addio dalla Suzuki.