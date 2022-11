Leclerc, clamoroso ad Abu Dhabi: Charles si stava strozzando (VIDEO)

Charles Leclerc ha fatto una gara eccezionale ad Abu Dhabi, ma ha corso un grande pericolo dopo il traguardo. Ecco cosa è successo.

Il Gran Premio di Abu Dhabi è andato in archivio con la solita, scontatissima vittoria di Max Verstappen, che al volante di una Red Bull inarrivabile si è preso il 15esimo successo stagionale su 22 gare disputate. Agli avversari, capitanati da Charles Leclerc, sono rimaste soltanto le briciole, nella speranza che il 2023 regali più spunti d’interesse.

Il monegasco ha corso in maniera eccezionale nella notte di Yas Marina, portando a casa la seconda posizione in gara ed anche nel mondiale, beffando Sergio Perez per appena 3 punti. La strategia, fortemente voluta dal pilota del Principato, è stata finalmente azzeccata, con una sosta in meno rispetto al rivale che gli ha consentito di artigliare la piazza d’onore.

Il gap prestazionale tra Ferrari e Red Bull in quel di Abu Dhabi è stato meno ampio del previsto, mentre la Mercedes, dopo aver dominato in Brasile, è tornata al ruolo di terza forza. La Scuderia modenese ha così difeso alla grande la seconda posizione tra i costruttori, ma è chiaro che si tratta di una goccia nel mare considerando l’inizio della stagione.

Per pensare di poter battere la Red Bull, a Maranello c’è da migliorare in ogni aspetto, come lo sviluppo, le strategie, l’affidabilità ed anche a livello di gestione piloti, con Leclerc e Carlos Sainz che dovranno limare quegli errori di troppi che a volte emergono. Tuttavia, su Charles si può dire ben poco in riferimento al week-end di Abu Dhabi, nel quale ha corso da vero campione.

Il monegasco aveva comandato il campionato per i primi due mesi, prima che Verstappen operasse il sorpasso in quel di Barcellona, dove la rottura della power unit ha condannato la Rossa a diventare inseguitrice. L’esito del campionato lo conosciamo tutti, ma occorrerà ripartire da quei pochi spunti positivi che il 2022 ha lasciato alla Scuderia modenese.

Leclerc, rischio clamoroso con l’acqua dopo il traguardo

Charles Leclerc è apparso felice e sorridente dopo la conquista della seconda posizione ad Abu Dhabi, risultato che ha il sapore dell’impresa vista la superiorità della Red Bull emersa nella seconda parte di stagione. Il monegasco ha ringraziato tutti via radio subito dopo l’arrivo, prendendosi i complimenti del suo ingegnere di pista, Xavi Marcos, ed anche di Mattia Binotto.

Il team principal della Ferrari lo ha ringraziato per il lavoro svolto, ma anche per le belle parole che caricano la squadra in vista della prossima stagione. Tuttavia, non è affatto mancato il brivido, ma non per via di un qualcosa relativo ad una penalità o al risultato maturato sul campo, ma per un episodio che i più attenti hanno notato.

Xavi : P2!!!!!!!! I have no words…. great job Charles. Amazing. pic.twitter.com/SwmOvMTelr — 에클레어 (@sharr__leclerc) November 20, 2022

Nel giro d’onore, Leclerc ha toccato il pulsante sbagliato, attivando la borraccia che ha nella sua abitacolo. La cosa ha provocato l’immissione dei liquidi (generalmente sali minerali) all’interno della sua bocca, cogliendolo di sorpresa.

Dal team radio che abbiamo postato, si può sentire distintamente il pilota che compie alcuni colpi di tosse, dicendo, in seguito, che aveva premuto qualcosa di errato sul volante. Per fortuna, la cosa si è risolta in un nulla di fatto e Charles ha potuto festeggiare senza problemi con la sua squadra.