Superbike Australia, Gara 2: Bautista chiude con un’altra vittoria

Superbike Australia 2022, risultati Gara 2: ordine di arrivo e classifica finale della seconda manche del round SBK a Phillip Island.

Alvaro Bautista chiude il campionato mondiale Superbike 2022 con una vittoria in Gara 2 a Phillip Island. La manche è terminata con cinque giri di anticipo per una bandiera rossa. 16esimo successo stagionale per il pilota Ducati, che si era imposto anche in Superpole Race.

Seconda posizione per Jonathan Rea, che era attaccato a Bautista al momento dell’esposizione della red flag. Qualche rammarico per non aver potuto attaccare nel finale. Podio completato dall’altra Kawasaki ufficiale guidata da Alex Lowes, che che ha avuto la meglio sulla Yamaha di Toprak Razgatlioglu.

Buona quinta posizione per Andrea Locatelli, davanti alla BMW di Scott Redding e alla Ducati di Michael Ruben Rinaldi. Top 10 completata da Philippe Oettl, Tetsuta Nagashima e Loris Baz. Solo undicesimo Axel Bassani.

Superbike Australia 2022: cronaca e classifica Gara 2

-22 giri – Bautista leader, seguito da Rea e Redding, poi Johnny si mette davanti a Scott e Alvaro. Poi Locatelli, Razgatlioglu e Lowes. Caduti Gerloff e Vierge.

-21 – Rea, Redding, Bautista, Lowes, Razgatlioglu, Locatelli, Rinaldi, Oettl, Bassani, Laverty i primi 10.

-20 – Super sorpasso di Lowes all’esterno su Bautista.

-19 – I primi sei sono abbastanza compatti in questa fase.

-18 – Rea ha guadagnato dei metri, Bautista supera prima Lowes e poi Redding. Anche Razgatlioglu sorpassa i due.

-17 – Alvaro è attacco a Johnny, ma Toprak e Alex sono in agguato. Locatelli ha passato Redding, è quinto. Rinaldi sempre settimo, precede Bassani.

-16 – Il campione Superbike si mette in testa a Gara 2.

-15 – I primi quattro sono vicini, la coppia Locatelli-Redding è distante oltre 2 secondi.

-14 – Johnny tallona Alvaro e si porta dietro Toprak. Alex pochi metri più indietro.

-13 – Bassani ha scavalcato Rinaldi, è settimo. Lotta tra italiani.

-11 – Bassani è scivolato nono, sorpassato anche da Oettl.

-10 – Bautista ha 4 decimi su Rea, qualche metro più indietro Razgatlioglu e Lowes.

-8 – Johnny rimane sempre attacco ad Alvaro, invece Alex ha passato Toprak. Quinto Locatelli, davanti a Redding, Rinaldi, Oettl, Nagashima e Bassani.

-6 – Il pilota Ducati cerca di staccare il rivale della Kawasaki, che non vuole mollare.

-5 – BANDIERA ROSSA. Finisce la gara. Sono caduti Laverty e Fores. Vince Bautista, precedendo Rea e Lowes.

Superbike Australia 2022, risultati Gara 2: ordine di arrivo e classifica finale