MV Agusta, arriva una versione “bomba” della Superveloce 1000

Online la MV Agusta ha presentato la sua nuova e suggestiva Superveloce 1000 Oro, una superbike in stile retrò davvero incredibile.

Sono settimane decisamente calde in casa MV Agusta, che ha ormai chiuso l’accordo con KTM Ed è passata al gruppo austriaco. Un passaggio di mano che era nell’aria da tempo e che è diventato realtà, unendo così due realtà importanti del mondo delle due ruote. Anche dal punto di vista sportivo, visto che la casa austriaca ha vinto 330 titoli mondiali fino ad oggi, mentre il marchio italiano ben 38 titoli piloti e 37 costruttori nel Motomondiale, tutti conquistati negli anni d’oro del motociclismo con nomi iconici come quelli, tra gli altri, di John Surtees, Mike Hailwood e Giacomo Agostini.

Intanto comunque MV Agusta, in concomitanza con la celebrazione dell’EICMA di Milano, e pur non avendo un proprio stand all’interno del salone, ha presentato online la sua nuova e suggestiva Superveloce 1000 Oro, una superbike in stile retrò equipaggiata con un potente quattro cilindri in linea, tanta elettronica e una configurazione aerodinamica che la rendono davvero unica.

MV Agusta e una Superveloce speciale

La base di questa Superveloce 1000 Oro non è altro che la naked più radicale di MV Agusta, la Brutale 1000RR, dalla quale eredita il telaio tubolare, il forcellone monobraccio posteriore e il suo motore quattro cilindri da 998 cc. In totale sono 208 CV di potenza, ma si può aumentare a 212 CV installando un kit racing che viene consegnato con la moto e che comprende un nuovo impianto di scarico Arrow e una riprogrammazione della centralina.

Una potenza simile ha bisogno di un pacchetto elettronico abbinato capace di gestire diverse dinamiche della moto. Inoltre la moto ha di serie il cambio semiautomatico MV EAS 3.0, che consente di cambiare marcia senza azionare la leva della frizione. Tutto il controllo elettronico e la visualizzazione delle informazioni avviene tramite uno schermo TFT a colori da 5,5″ che consente anche la connessione a un telefono cellulare tramite Bluetooth per ricevere chiamate, dati di viaggio, informazioni sulla moto e navigazione.

Per quanto riguarda i freni, la Superveloce 1000 Oro ha pinze radiali Brembo Stylema, accompagnate da dischi da 320 mm. L’intera carenatura di questa speciale MV Agusta è realizzata in fibra di carbonio ad eccezione del serbatoio, che utilizza resina termoplastica. Le ruote sono in alluminio forgiato, progettate esclusivamente per questo modello utilizzando diverse tecniche costruttive.

E poi tanti gli omaggi al passato, a partire dallo scarico a quattro uscite, come la prima F4 della casa italiana. Come poi il grande spoiler anteriore, la cui forma non è casuale e si ispira alle alette della carena della MV500 del 1972, la prima moto da corsa del marchio di Varese. Un design evoluto per cercare di caricare l’avantreno a velocità molto elevate, raggiungendo 39,2 chili di carico aerodinamico viaggiando a 320 km/h. Inoltre, queste alette hanno anche una seconda funzione: migliorare il raffreddamento del motore creando una depressione dietro il radiatore dell’olio e accelerando l’espulsione dell’aria calda appena passata attraverso il radiatore.

La MV Agusta Superveloce 1000 Oro sarà disponibile nel 2023 in edizione limitata. Ogni unità sarà assemblata a mano, numerata e verrà consegnata accompagnata da un certificato di autenticità e da un Racing Kit per l’utilizzo in pista. Ma per ora non è chiaro il prezzo a cui sarà venduta questa meraviglia.