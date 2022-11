Mick Schumacher passa alla Mercedes? Arriva l’incredibile apertura

Il futuro di Mick Schumacher potrebbe essere in Mercedes: Toto Wolff non esclude questa possibilità, ne sarebbe molto felice.

Grande delusione per Mick Schumacher il mancato rinnovo del contratto con la Haas. Sperava di avere un’altra occasione nel 2023, invece la scuderia americana ha preferito ingaggiare Nico Hulkenberg per affiancare Kevin Magnussen.

Il figlio d’arte non ha disputato sicuramente una stagione impeccabile, ha commesso alcuni errori evitabili e non sempre è stato all’altezza del suo compagno di squadra. Però ci sono state anche delle buone prestazioni e magari dargli ancora fiducia sarebbe stato il modo giusto per aiutarlo a esprimere tutto il suo potenziale.

Sono tante le pressioni che ha dovuto affrontare il pilota tedesco, sempre messo in discussione e sotto esame. La F1 è anche questo e le sue performance non hanno convinto Gunther Steiner e Gene Haas a tenerlo per un altro anno. Hulkenberg è stato scelto perché ritenuto più esperto e affidabile, uno in grado di dare maggiori garanzie rispetto al connazionale nonostante non disputi un’annata intera in Formula 1 dal 2019.

Toto Wolff pronto ad accogliere Mick Schumacher in Mercedes

Adesso bisogna capire cosa farà Schumacher nel 2023. Sulla griglia della F1 c’è un solo sedile libero, in Williams. Ma la scuderia di Grove ha già annunciato che quel posto è di Logan Sargeant, che dovrebbe riuscire a ottenere i punti necessari per la Superlicenza. Sarebbe abbastanza clamoroso se l’americano non ci dovesse riuscire. Se si verificasse tale scenario, allora il team principal Jost Capito potrebbe veramente prendere in considerazione Mick.

Razionalmente, nessuno si aspetta che Sargeant fallisca l’obiettivo. Il figlio di Michael Schumacher sa di dover pensare ad altre opzioni per il suo futuro. Una di queste è il trasferimento in Mercedes per ricoprire il ruolo di terzo pilota. La scuderia di Brackley perderà Nyck De Vries, che andrà in AlphaTauri, e anche Stoffel Vandoorne (ha firmato con Aston Martin). Pertanto è alla ricerca di un driver di riserva.

Toto Wolff non ha nascosto che gli piacerebbe ingaggiare Mick: “David Schumacher guida per la Mercedes in DTM – riporta Speedweek.com – e il padre Ralf è legato a Mercedes da anni. Mick è tedesco e si adatterebbe incredibilmente bene. Penso meriti un posto in Formula 1. Adesso dobbiamo vedere se possiamo farlo”.

Wolff non chiude alla possibilità che Schumi junior si trasferisca in Mercedes. Bisognerà anche vedere se la Ferrari farà una contromossa per evitare di perdere il pilota. Nelle prossime settimane sono attesi aggiornamenti importanti.