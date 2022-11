Quante Ferrari possiede Charles Leclerc? Rimarrete stupiti

Il pilota monegasco della Ferrari ha una passione sfrenata per le auto del Cavallino. Ecco quali modelli custodisce gelosamente nel suo garage.

Il finale di stagione della Scuderia ha smorzato l’entusiasmo di Charles Leclerc. Il pilota della Rossa aveva iniziato il 2022 con i migliori auspici, provando a dare il 100% sin dai test prestagionali. Il feeling in pista con la F1-75 era nato subito, a suon di pole position e giri veloci. I successi in Bahrain e Australia, intervallati dal duello all’ultima curva con Max Verstappen in Arabia Saudita, avevano illuso i tifosi del Cavallino. L’auto ad effetto suolo sembrava essere un progetto rivoluzionario e vincente.

Da grande appassionato di vetture sportive della casa modenese, Charles era rimasto stupito dal lavoro dei tecnici durante l’inverno. La F1-75 non solo appariva l’auto più bella del lotto, ma anche la più performante, spinta dal nuovo motore Superfast. Nelle prime gare, anche grazie al peso leggero della monoposto, il monegasco era riuscito a fare la differenza nei tratti misti. L’auto sembrava volare, grazie alla cavalleria della Power Unit 2022, ma si è trattato di un fuoco di paglia. Ben presto sono sopraggiunti errori macroscopici del team, sia sul piano strategico che gestionale. Leclerc è stato messo nelle condizioni di dover anche gestire la grana Sainz, voglioso di conquistare il suo primo successo in carriera. Dopo la catastrofe di Monaco, la batosta più grande per il giovane è avvenuta negli ultimi giri di Silverstone.

La sua gara terminò fuori dal podio, per di più con un dito puntato da Binotto sul viso del monegasco, dopo un atto deliberato della squadra di favorire il suo compagno di squadra spagnolo. Ne ha vissute tante in queste ultime annate il giovane principino di Monaco, tuttavia nelle ultime fasi della stagione attuale sembra più demoralizzato del solito. La sensazione che riportano tutti è quella di una stagione che ha consacrato la Red Bull Racing come regina della F1, anche in ottica futura. Ancora una volta sembrano gli altri a dover aprire un ciclo vincente. I numerosi motori sostituiti sulle vetture il Leclerc e Sainz, a seguito di problemi tecnici, hanno determinato una perdita clamorosa di punti. Le avarie tecniche hanno, definitivamente, chiuso ogni discorso mondiale.

Per un giovane che ama così tanto la Scuderia Ferrari è un duro boccone da ingoiare. La squadra sembrava pronta a cambiare marcia, dopo anni di sofferenza. Charles ha dovuto attendere oltre due anni prima di tornare a calcare il gradino più alto del podio. Dalla vittoria a Monza a quella in Bahrain, sempre con il sogno di riportare in Italia il mondiale. Charles ha un rapporto speciale con i tifosi del Cavallino. E’ amato come pochi nella storia del marchio fondato da Enzo Ferrari. Farebbe di tutto per la Rossa, anche mettere da parte l’orgoglio, come ha dimostrato in questa annata. Maturo e determinato, il venticinquenne meriterebbe una carriera di alto profilo, avendo già dimostrato le sue qualità. Ha di recente tagliato il traguardo dei 100 Gran Premi. Le 5 vittorie, fin qui, conquistate in F1 rappresentano un bottino troppo misero per un talento cristallino come CL16.

Le Ferrari di Charles Leclerc

Il monegasco nutre una forte passione per i bolidi del Cavallino. Nel suo garage figura una magnifica SF90, guidata nella sua prima stagione da titolare in F1 e con la quale ha vinto a Spa e Monza. Anche altri piloti della storia della casa modenese hanno avuto il piacere di ricevere in dote una vettura di F1. La SF90 è nota anche per il noto scandalo del motore, chiuso con un accordo segreto tra la FIA e la Ferrari. Leclerc ha scelto di metterla nell’esposizione aperta al pubblico a Fontvielle, considerato anche l’interesse del Principe Alberto di Monaco. Quest’ultimo è il primo tifoso del #16 e non si perde mai una gara di casa.

I fan spesso sono soliti vedere Charles a bodo della sua 488 Pista Spider personalizzata. Si tratta di un’auto molto costosa, che parte da 326.000 euro (date una occhiata la video in basso del canale SharlesLegacy). Un mostro di potenza, grazie al motore V8 di 790 cavalli. La carrozzeria è caratterizzata da una colorazione con strisce bianche e rosse sul cofano, tipiche della bandiera del Principato di Monaco e un black opaco. Immancabile il numero 16 all’esterno e all’interno del bolide. Leclerc possedeva, precedentemente, lo stesso modello, ma con strisce nere nella parte anteriore. Di recente ha voluto anche una Ferrari Roma. La coupé è una delle ultime nate e si caratterizza per una linea classica e molto elegante. I 620 cavalli del V8 garantiscono performance da brividi. La sua passione per le vetture del Cavallino è veramente sconfinata.

Il giovane cresciuto nella Ferrari Driver Academy ha un contrato con la Scuderia sino al 2024. Sarebbe, davvero, un peccato che le strade dovessero dividersi a causa dei risultati non all’altezza del suo talento. Charles meriterebbe una vettura competitiva per concorrere con Verstappen e gli altri top driver per la conquista del Mondiale. Il 2023, in tal senso, sarà già una stagione decisiva per le sorti della Rossa.