MotoGP, Bagnaia e l’ammissione implicita su Valentino Rossi: fan increduli

Pecco Bagnaia si gode la vittoria nel mondiale MotoGP, ma non vuole essere paragonato a Valentino Rossi. Ecco cosa ne pensa.

Quello che Pecco Bagnaia sta vivendo è un momento magico dopo la conquista del titolo mondiale della MotoGP. In questi giorni, il rider torinese ha ricevuto il Collare d’oro del CONI, ed è poi stato ospite di Sergio Mattarella al Quirinale, per ricevere le congratulazioni ufficiali dopo la vittoria dell’alloro iridato.

Tale scenario appariva improponibile dopo il terribile inizio di stagione, che aveva deluso e non poco considerando le quattro vittorie nelle ultime sei gare del 2021. Man mano, invece, la Ducati e Bagnaia sono riusciti a rialzarsi, rimontando dal pesante -91 in classifica rimediato da Fabio Quartararo dopo la caduta del Sachsenring.

La superiorità della Rossa è stata impressionante, ma va detto che nessuno è riuscito a guidarla come Pecco, che ha fatto una seconda parte di stagione impeccabile se escludiamo la scivolata di Motegi, dove ha comunque perso pochi punti da “El Diablo”. Il futuro, ora, è roseo, anche se avere come compagno di squadra Enea Bastianini non sarà troppo comodo.

Nei test di Valencia, Pecco ha provato il prototipo della nuova Desmosedici GP23, con la quale dovrà difendere il titolo della MotoGP dall’assalto dei suoi rivali. La certezza è che lui e la Ducati ripartiranno da grandi favoriti, ma non ci si può non attendere un ritorno della concorrenza, con la Yamaha che vuole vendetta.

La casa di Iwata viene da una brutta batosta, ed i riscontri dei primi test in chiave 2023 con il nuovo motore hanno deluso Quartararo. Molto peggio è andata a Marc Marquez ed alla Honda, con l’otto volte campione del mondo che ha addirittura affermato che, con i mezzi attuali, è impossibile pensare di combattere per il prossimo campionato. Parole dure quelle del nativo di Cervera, che non possono non far ben sperare la Ducati e tutti gli altri.

La prossima stagione partirà con tanti nodi da sciogliere, ma anche con spunti molto interessanti che non faranno mancare lo spettacolo. La caccia alla Rossa ed a Bagnaia è partita, con la concorrenza che dovrà fare i salti mortali per chiudere il gap. Infatti, a Borgo Panigale non staranno fermi e c’è voglia di migliorare ancora molto le performance.

MotoGP, Pecco Bagnaia vuole fare chiarezza

A Valencia era presente anche Valentino Rossi per incoraggiare e supportare Pecco Bagnaia. Il neo-campione del mondo della MotoGP ha vissuto un fine settimana molto intenso, considerando che si trattava comunque del suo primo match point al round finale, al suo quarto anno in top class.

Che tra il “Dottore” ed il rider torinese ci sia un gran rapporto è cosa nota, ed è stato molto bello vedere il nove volte campione del mondo accanto al suo “erede”. Pecco ha retto benissimo alla pressione, disputando una gara accorta ed evitando rischi, riuscendo a portare a casa la nona posizione, più che sufficiente per festeggiare il suo primo titolo in MotoGP.

Se vincere il titolo non è stato facile, lo sarà ancora meno riconfermarsi, dal momento che avrà come compagno di squadra in Ducati lo scatenato Enea Bastianini. I due ci hanno già regalato diversi duelli in questa stagione, ed il 2023 sarà il momento della verità anche per Pecco, che non avrà più a disposizione l’amico Jack Miller al suo fianco.

Negli ultimi giorni, Bagnaia, la sua Ducati Desmosedici GP22, Claudio Domenicali, Luigi Dall’Igna, Davide Tardozzi e Paolo Ciabatti sono stati ospiti di Sergio Mattarella al Quirinale, il tutto dopo aver ricevuto il Collare d’oro del CONI. Pecco è stato poi intervistato da “ANSA.it“, raccontando alcune curiosità in merito alla sua personalità, negando, implicitamente, di voler essere il nuovo Valentino Rossi.

“Se penso di essere un personaggio? Lo vedremo, tutto ciò dipenderà dai miei risultati, da quello che vincerò e dal mio lavoro in pista. Mi sto impegnando in questo, per mantenere alto il livello di guida e la mia concentrazione durante i test ed i week-end di gara. Il mio personaggio si andrà a creare in base a come proseguirà la mia carriera di pilota“.

Bagnaia ha poi risposto sul tema del numero, dal momento che non ha ancora scelto se utilizzerà l’1 del campione del mondo o se proseguirà con il 63 che lo ha portato al titolo: “Se sceglierà il numero 1 o se continuerò con il mio il prossimo anno? Onestamente, ancora non ne ho idea, è una decisione difficile da prendere. Ho ancora tanti mesi per pensarci, è una scelta che farò tra qualche tempo. Se devo dire come la penso esattamente, ancora trovo prematuro decidere ora, non me la sento in questo momento“.