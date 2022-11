Hamilton e Verstappen “spengono i cervelli”: la bordata dell’ex pilota

Lewis Hamilton e Max Verstappen sono due leggende della F1 odierna, ma tra i due non riesce davvero a correre buon sangue quando si vedono.

La Formula 1 ha avuto sempre davvero tantissimi campioni della propria storia, con le battaglie che hanno permesso così di poter creare dei miti incredibili, con Lewis Hamilton e Max Verstappen che sono sicuramente delle leggende dei tempi moderni, ma qualcuno ha rilasciato delle dichiarazioni davvero particolari.

Non è assolutamente semplice essere in grado di poter diventare i numeri uno a assoluto del mondo della Formula 1, considerando infatti come questa sia la categoria principe del mondo delle quattro ruote.

I campioni che hanno scritto la storia di questa realtà sono sempre stati mitizzati e raccontati di generazione in generazione, con Max Verstappen e Lewis Hamilton che sicuramente faranno parte di questa grande schiera.

La lotta per il titolo mondiale del 2021 risulta essere indubbiamente tra le più grandi nella storia di questo straordinario Motorsport, con il successo di Max Verstappen che ha decretato così la fine delle sette volte campione britannico.

Quest’anno non c’è stata l’opportunità di poter replicare la lotta, perché la Mercedes per gran parte della stagione non poteva essere considerata assolutamente all’altezza non solo della Red Bull, ma anche della Ferrari.

In questa finale di stagione però i due hanno finalmente potuto tornare a duellare l’uno contro l’altro, con il Gran Premio di San Polo del Brasile che ha messo ancora una volta in evidenza come tra i due non scorra per nulla buon sangue.

L’incidente causato da Verstappen ai danni di Hamilton ha compromesso in particolar modo la gara dell’olandese, con il suo sesto posto finale che è stato ottenuto grazie all’ingresso della Safety Car.

Già nella scorsa stagione ci eravamo resi conto come i due non avessero la benché minima intenzione di lasciar passare il rivale, con le frecciatine che non sono mai mancate per tutta la stagione.

Nella loro splendida trasmissione di mezz’ora in diretta su Instagram, Davide Valsecchi e Marco Melandri hanno cercato di analizzare la situazione del Gran Premio del Brasile.

L’ex pilota della Lotus attuale commentatore della Formula 1 per Sky non è assolutamente utilizzato nessun nel giro di parole per spiegare come tra i due ci sia davvero un grosso problema di gestione.

Valsecchi addirittura detto che “quando i due si incontrano a entrambi si spegne il cervello.”

Si tratta sicuramente di una frase molto forte ma che fa perfettamente capire come la rivalità per entrambi abbia raggiunto dei livelli davvero incredibili.

La crescita della Mercedes inoltre fa ben sperare i suoi tifosi per la prossima stagione, perché sarà davvero molto difficile poter vedere ancora una volta le Frecce d’argento così lontane dalla lotta al vertice.

Valsecchi bacchetta Verstappen e Hamilton? Sana rivalità

Ovviamente la frase di Davide Valsecchi riguardante lo spegnimento del cervello da parte di Verstappen e di Hamilton è totalmente bonaria.

Infatti vuole essere una frase forte per poter far capire come tra i due veramente non scorra per nulla buon sangue e per finire in una stagione dove non hanno lottato per gli stessi obiettivi nel momento in cui c’è un corpo a corpo l’uno vuole prevalere sull’altro.

Inoltre nelle loro dirette su Instagram Davide Valsecchi e Marco Melandri possono anche parlare non soltanto da grandi esperti delle competizioni motoristiche, ma allo stesso tempo anche come due grandi ex piloti.

Per la prossima stagione con tutta probabilità sarà una splendida lotta a tre per il titolo mondiale, perché non ci sarà più solamente da guardare le prestazioni di Red Bull e Ferrari, ma con tutte probabilità anche la Mercedes tornerà finalmente al vertici.

Il Brasile però non soltanto ha messo in evidenza come la lotta tra Verstappen e Hamilton di fatto non sia mai finita, ma allo stesso tempo c’è la dimostrazione di come Lewis avrà un problema anche all’interno.

George Russell infatti è un ragazzo che sta dimostrando assolutamente di poter essere il futuro della Formula 1, il vero e proprio erede di Hamilton in Mercedes, ma probabilmente non starà a guardare dall’anno prossimo.

Anche dal suo punto di vista Verstappen ha di certo dei grandi problemi con il suo compagno di squadra Perez, non perché questo posso togliergli punti per il Mondiale, ma perché il rapporto tra i due è veramente i minimi storici.

Intanto ormai il Mondiale 2022 sta per giungere al termine, con un 2023 che si appresta a essere sempre più ricco e sempre più entusiasmante, con la speranza di tutti i tifosi che la lotta possa comprendere i quattro grandi piloti di questa generazione, con Lewis Hamilton e George Russell in Mercedes a entrare nella lotta tra Max Verstappen in Red Bull Charles Leclerc in Ferrari.

