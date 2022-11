Tony Cairoli anticipa il Natale: guardate come si è vestito (FOTO)

Tony Cairoli è uno dei più grandi miti dello sport in Italia e ogni volta che passa per strada dimostra di far vivere a tutti una festa.

Ci sono dei piloti che riescono a entrare a far parte dell’immaginario collettivo dello sport italiano pur correndo con in categoria che non vengono troppo celebrate come la Motocross, ma Tony Cairoli ha saputo davvero realizzare un’impresa unica nella sua carriera che lo ha reso un vero e proprio mito assoluto.

Dimostrare di poter essere un campione nella propria categoria è l’obbiettivo di tutti coloro che decidono di dedicare la propria vita al mondo dello sport, ma nessuno pensa che con il Motocross si possa diventare così celebri.

Tony Cairoli è stato uno di quelli che ha saputo totalmente rivoluzionare questo mondo, perché stiamo parlando di un pilota che ha dimostrato di essere davvero unico nel proprio genere, con il suo palmares che è da aver paura.

Il ragazzo siciliano infatti ha saputo crescere e migliorarsi sempre di più nel corso della propria carriera e questo gli ha dato così l’opportunità di poter far conoscere la Motocross a tutta l’Italia.

Non è stato per nulla facile, soprattutto vista la grande concorrenza di MotoGP e Superbike, da sempre considerate come le più importanti competizioni su due ruote.

La sua carriera era iniziata giovanissimo, con le grandi Scuderie giapponesi che avevano fin da subito visto in lui un ragazzo d’oro sul quale poter puntare, ma il suo mito assoluto è nato con la KTM.

Dopo i successi in MX2 con la Yamaha nelle stagioni 2005 e 2007, il passaggio in MX1 gli ha permesso di essere un mito ancora con la casa del Sol Levante, ma dal 2010 è iniziato un rapporto unico con la Scuderia austriaca.

Il titolo mondiale massimo è arrivato per ben cinque anni consecutivi, che diventano sei contando anche quello del 2009 con la Yamaha, il che lo ha reso uno dei miti viventi del motocross.

Il suo ritiro dal mondo delle corse nella passata stagione è stato davvero un duro colpo per tutti i suoi tifosi, ma un mito del genere non poteva in alcun modo accettare il fatto di rimanere nelle retrovie.

Con la KTM aveva vinto il suo ultimo Mondiale nel 2017, prima di doversi accontentare di un secondo posto l’anno seguente e di un terzo nel 2020, mentre nel 2019 arrivò solo un 10imo posto e poi il sesto nell’anno del suo addio, nel 2021.

Ecco allora come mai per lui era giunto il momento di abbandonare quel mondo che lo aveva reso davvero immortale, anche se ovviamente non se ne è andato del tutto, dato che ora è uno splendido Team Manager, chiaramente per la KTM.

Se però si può togliere Tony Cairoli dalle gare è evidente come non si possa togliere Tony Cairoli da una motocicletta da cross, infatti di recente con dei suoi amici ha deciso di inscenare una scenetta davvero molto simpatica.

Nel momento in cui si trovava a bordo di una sua moto, e mentre stava impennando, alle sue spalle i suoi amici erano molto divertiti e vestiti da Babbo Natale.

Tony Cairoli se la ride da Babbo Natale: è già in festa

Dunque Tony Cairoli dimostra di sentire moltissimo il giorno del Natale, con il 25 dicembre che si sta avvicinando sempre di più, anche se viste le temperatura in gran parte dell’Italia nessuno sembra ancora essersene accorto.

Il siciliano intanto non sta di certo perdendo la mano con il suo grande mezzo che lo ha reso unico e immortale agli occhi dei suoi tifosi, con le prestazioni in pista che gli stanno dando sempre più grandi soddisfazioni.

La scenetta con i suoi amici vestiti da Babbo Natale è stata davvero molto simpatica, anche perché nella didascalia della storia veniva riportata la frase storica inglese “Santa Claus is coming to town”.

Ma alla fine allora Cairoli intendeva che lui stesso era Babbo Natale e che stava per arrivare nelle varie città a bordo non più della slitta, ma bensì di una KTM da Motocross?

Certamente sarebbe stato molto bello vedere anche il pilota vestito da Santa Claus, ma sappiamo come le corse con la Motocross siano in assoluto quelle più pericolose e per questo motivo non è stata di sicuro una cattiva idea puntare maggiormente sull’effetto scenico degli amici.

Cairoli dunque si è ritirato da un anno, ma in realtà non sembra davvero essersene accorto nessuno, con il pilota siciliano che ormai si sta divertendo tantissimo nel mondo dei social network.

Vediamo come proseguirà la sua carriera come Team Manager, ma non abbiamo dubbi che la sua grande maestria a bordo di una motocicletta potrà tranquillamente essere riportata anche su di una scrivania di una grande Scuderia.