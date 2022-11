Valentino Rossi con Bagnaia e un altro campione: sorpresa da urlo

Valentino Rossi e Pecco Bagnaia hanno fatto la storia della MotoGP e di recente si sono ritrovati con un altro grande mito dello sport.

Il mondo dello sport è meravigliosa perché è varia, soprattutto perché ogni disciplina ha le sue straordinarie leggende che meritano di essere apprezzate e ammirate, con Valentino Rossi e Pecco Bagnaia che sono sicuramente dei miti assoluti della realtà del motociclismo, ma di recente hanno deciso di presenziare a un altro evento con un grande amico che ha fatto la storia d’Italia.

Da qualche anno a questa parte lo sport italiano sta vivendo un periodo davvero magico nella propria storia, tanto è vero che si sta riuscendo ad abbattere una serie di record e di muri che sembravano invalicabili.

In questo 2022 è arrivato il tanto atteso ritorno al titolo Mondiale di un italiano in MotoGP, con Bagnaia che ha potuto riportare in auge le nostre due ruote con una meravigliosa vittoria in Ducati.

Il trionfo Tricolore non arrivava nella più importante competizione su due ruote addirittura dal 2009, anno in cui fu Valentino Rossi a dominare la categoria con la sua Yamaha.

Ricordiamo come il piemontese del marchigiano siano anche grandissimi amici, soprattutto perché l’attuale campione del mondo della MotoGP è un ragazzo che è cresciuto proprio all’interno dell’Academy di Valentino.

Il successo gli garantisce così di entrare a tutti gli effetti anche nel cuore delle nove volte campione del mondo, dato che Bagnaia risulta così essere il primo pilota nella storia a essere stato svezzato all’interno dell’Academy VR46 e vincere un Mondiale di MotoGP.

Ecco dunque spiegato il motivo per il quale i due sono davvero molto amici, infatti di recente hanno deciso di presenziare nel palazzetto di Pesaro per poter assistere alla sfida delle qualificazioni per il mondiale di basket per la sfida interna contro la Spagna.

La partita è stata davvero molto emozionante, tanto è vero che non sono bastati i classici quattro quarti per poter decretare un vincitore, con le Furie Rosse spagnole che sono state in grado però di imporsi ai tempi supplementari.

Ovviamente prima della partita è stata donata a Bagnaia e a Valentino Rossi una maglietta di basket della nazionale italiana, in modo tale da poter omaggiare questi due grandissimi campioni, ma ricordiamo come non fossero da soli.

Infatti accanto a loro c’era anche un altro mito assoluto del nostro sport, un ragazzo che ha avuto l’opportunità di realizzare una vera e propria impresa incredibile alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Siamo infatti parlando di Gianmarco Tamberi, un altro cuore marchigiano che si trovava dunque a un passo dalla città del centro Italia, essendo lui di Civitanova Marche.

Non è infatti un caso che tutti e tre si siano ritrovati proprio a Pesaro per poter assistere alla partita, considerando infatti come Tamberi e Rossi sono proprio originali di quelle zone, mentre Bagnaia è praticamente un marchigiano acquisito.

Valentino Rossi e Bagnaia con Tamberi a Pesaro: non basta all’Italia

Avendo tre leggende dello sport italiano ad assistere la partita la speranza era ovviamente che avrebbero potuto portare bene, ma in questo momento la Spagna è ancora troppo forte rispetto alla squadra di Pozzecco.

L’Italia ora dovrà cercare in qualche modo di poter tenere vive le sue speranze di qualificazione del Mondiale già nella partita di lunedì contro la Georgia, anche se in questo caso sarà molto difficile vedere tra gli spalti questi tre campioni.

Comunque non ci sono dubbi che sono state davvero molto rare le partite di basket che hanno avuto un vero e proprio Parterre de Roi eccezionale per una propria partita, in particolar modo per quella che si tratta solamente di una gara di qualificazione.

Valentino Rossi infatti si tratta di un nove volte campione del mondo, con il titolo massimo della MotoGP che è stato portato all’interno della bacheca del fenomeno marchigiano in ben sette circostanze.

Bagnaia è il pilota del momento, l’unico italiano della storia in grado di vincere un titolo Mondiale con la Ducati e con il suo primo trionfo in MotoGP fa un totale di due in carriera, dopo quello in Moto 2 nel 2018.

Inutile parlare di Gianmarco Tamberi, con quell’oro nelle salto in alto a Tokyo 2021 che rappresenta sicuramente uno dei più grandi momenti della storia dell’atletica italiana con il successo che è stato confermato agli ultimi Mondiali nel 2022.

Dunque sicuramente il nostro sport sta vivendo davvero un momento magico e che rare volte si è visto in passato, per questo motivo siamo davvero molto onorati di poter commentare sempre di più le loro straordinarie gesta ed è molto bello vedere come ci sia grande partecipazione di tutti i nostri sportivi nelle varie realtà per cercare di sostenere le varie nazionali.