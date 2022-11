Mercedes rinata: Hamilton manda un messaggio clamoroso a Verstappen

Il sette volte iridato, Lewis Hamilton, ha concluso al secondo posto per la terza consecutiva. La Mercedes è tornata. Ecco cosa ha detto al termine del GP.

Il Gran Premio del Brasile ha riservato tantissime sorprese, dopo una SR altrettanto emozionante. Straordinario stacco di partenza al via di George Russell che è riuscito a tenersi stretta la prima posizione. Partenza regolare dei top driver alle spalle del giovane inglese. Le due Mercedes hanno conservato la P1 e la P2 davanti alle due Red Bull Racing. Nel primo giro Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo si sono toccati e sono finiti out. L’australiano ha toccato il danese, poleman nella Sprint Race di ieri. Errore clamoroso del pilota della McLaren che oramai ha già la testa fuori dal circus. Safety Car in pista per pulire la pista.

Hamilton ha tenuto la seconda piazza allo start. Le Ferrari hanno iniziato con le mescole medie e non hanno trovato lo spunto giusto per sopravanzare al primo giro la McLaren di Lando Norris. Charles Leclerc ha ricevuto un messaggio preoccupante dai suoi ingegneri, subito nelle prime tornare alle spalle della SC. La sua F1-75 avrebbe dai dati una anomalia e il monegasco ha chiesto spiegazione sull’eventuale problema tecnico. Ancora una volta la Scuderia non lascia. Particolarmente, tranquilli i piloti. In Brasile Sainz ha cambiato l’endotermico e ha scontato 5 secondi di penalità, altrimenti sarebbe scattato dalla seconda piazza al fianco di Russell.

Alla ripartenza la gara ha visto il contatto tra Verstappen ed Hamilton. Nella S di Senna il bicampione del mondo ha provato all’esterno, ma sono finiti entrambi con degli evidenti danni. Charles Leclerc, invece, ha provato a superare Norris in un punto della pista dove, normalmente, non c’è spazio. Il monegasco ha provato all’esterno, ma ha lasciato lo spazio. Norris è andato largo, ma si è trattato di un incidente quasi inevitabile, proprio come nel caso di Hamilton con Verstappen. L’anglocaraibico ha fatto capire che non era un incidente di gara, l’olandese è stato punito con 5 secondi. La direzione ha deciso di punire l’inglese della McLaren con lo stesso metro di giudizio.

Mercedes, la provocazione di Hamilton

Dopo il crash, l’anglocaraibico è risalito dall’ottava posizione alla quarta, superando Mick Schumacher, Pierre Gasly, Sebastian Vettel e Lando Norris. La sua vettura non ha riportato danni, mentre quella di Max ha richiesto l’intervento dei meccanici che hanno sostituito anche l’alettone anteriore. Idem Charles Leclerc che è uscito all’ultimo posto della classifica. Il driver della Ferrari Carlos Sainz, al diciottesimo giro, si è fermato, avendo anche un surriscaldamento sulla mescola posteriore destra. Una sfortuna derivata da una visiera a strappo finita nel cestello dell’impianto frenante. Leclerc ha messo una mescola rossa al ventiduesimo giro. Situazione analoga per Max Verstappen che ha provato una rimonta disperata, dopo aver scontato una penalità di 5 secondi nel cambio gomma.

La Mercedes ha fatto un’altra gara rispetto a tutti gli altri. Nel panino delle Frecce d’Argento Sergio Perez ha provato a non perdere molto distacco dal duo della Mercedes. Il pilota messicano si è fermato per il cambio gomme, rientrando proprio davanti a Carlos Sainz. Un tempismo perfetto, anche grazie ad un pit stop perfetto. Russell ha effettuato il pit stop il giro dopo, riuscendo a rimanere davanti a Perez e Russell. L’anglocaraibico ha fatto un ottima gara con una strategia un po’ diversa rispetto agli altri top team, ma il giovane teammate ha strappato applausi. Sainz si è dovuto riformare molto presto per provare a prendere la posizione al messicano, in un undercut molto anticipato. La Safety Car ha di nuovo stravolto tutto.

La McLaren di Lando Norris si è piantata, determinando prima una VSF e poi la SC. Un errore della direzione ha fatto perdere tempo ai piloti. Il gruppo si è ricompattato con Sainz su soft fresche rispetto agli altri piloti con qualche giro in più sulle mescole. Perez è stato l’unico con le mescole medie e ha pagato a caro prezzo la scelta. La SC ha rovinato i piani del messicano che è stato scavalcato da entrambi i ferraristi, da Fernando Alonso e anche dal suo compagno di squadra che non ha guardato in faccia a nessuno in una rimonta furiosa. George Russell ha chiuso davanti ad Hamilton, siglando la prima vittorie e doppietta stagionale.

Ora la Mercedes è a soli 19 punti dalla Ferrari e proveranno a fare lo scherzetto finale ad Abu Dhabi. “Innanzitutto voglio fare grandi congratulazioni a George per la sua prima vittoria – ha esordito il #44 ai piedi del podio – in questo weekend ha messo in mostra una prestazione incredibile: sono davvero fiero di lui come di tutto il team. Abbiamo lavorato davvero duro per centrare una vittoria in questa stagione. È arrivata addirittura una doppietta, tutto davvero splendido! Un ulteriore ringraziamento al Brasile che mi ha accolto come sempre in maniera incredibile. Contatto con Verstappen? Cosa devo dire? È Max…”. Una risposta che dice tutto sulla rivalità tra i due.