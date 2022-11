Vettel già pensa a tornare in F1? Sentite cosa rivela

Vettel spiega il suo approccio dopo il ritiro dalla F1 e si esprime sulla chance di un eventuale ritorno futuro.

Mancano solamente due gare alla fine della carriera in Formula 1 di Sebastian Vettel, che spera di concluderla meglio possibile. In Brasile e ad Abu Dhabi l’obiettivo sarà sicuramente quello di andare a punti e magari regalare ad Aston Martin il sesto posto nella classifica costruttori.

Certamente sognava ben altri risultati quando ha firmato con la scuderia di Silverstone, però ha cercato di massimizzare il pacchetto tecnico a sua disposizione. Sapeva che non avrebbe mai lottato per il titolo mondiale di F1 e che sarebbe stato complicato pure battagliare costantemente per dei podi, ma immaginava meno difficoltà e una maggiore stabilità in top 10.

A un certo punto non ha più intravisto grandi prospettive future e ha preferito optare per il ritiro. Una scelta non facile, visto che lascia uno sport che ha fatto parte della sua vita per tantissimo tempo, però è sarà anche felice di passare più tempo con la sua famiglia. Inoltre, negli ultimi anni non aveva mancato di criticare la Formula 1 per alcune decisioni prese. Ad esempio, a suo avviso andrebbe fatto qualcosa di più per renderla meno inquinante.

F1, Vettel e l’ipotesi di un ritorno futuro: la confessione di Seb

Vettel in un’intervista concessa a Der Spiegel ha spiegato di volersi staccare in modo netto dalla F1 dopo il ritiro che avverrà al termine della gara Abu Dhabi: “Sicuramente non sarò davanti a una telecamere con un microfono in mano a fare l’esperto. Non sono affatto sicuro di voler guardare le gare. La Formula 1 è stata la mia vita per 16 anni e mi aspetto di farcela senza, come se dovessi affrontare una riabilitazione“.

In merito all’ipotesi di un ritorno nel campionato, il quattro volte campione del mondo ha così risposto: ““Vorrei escluderlo, ma non posso. Non ho idea di come mi sentirò tra uno o due anni. A livello fisico questo è uno sport che ti permette di tornare dopo una pausa. Ma spero che tra due anni sarò ancora lì a dire ‘No grazie, non ne ho più bisogno'”.

Un rientro in Formula 1 non è completamente escluso, ma è qualcosa che comunque difficilmente si verificherà. Ha detto lui stesso che gli piacerebbe magari sostituire un pilota se si trattasse di correre a Suzuka, pista che adora, però in generale la sua idea resta quella di non prendere più parte al campionato. Non gli interessa neanche fare il commentatore per qualche rete televisiva, punta a staccarsi dal Circus.