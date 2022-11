Ladri meglio dei meccanici Ferrari: pit-stop da urlo (VIDEO)

In Texas è avvenuto qualcosa di folle. Alcuni ladri hanno rubato una ruota di una Corvette in tempi brevissimi, meglio dei meccanici Ferrari.

I meccanici della Ferrari, in passato, venivano considerati i migliori del mondo. Ricordate i tempi dei successi di Michael Schumacher all’inizio degli anni Duemila? Gli uomini in rosso, così soprannominati, erano uno dei tanti spauracchi della concorrenza causati dall’egemonia di Maranello, per via della loro rapidità nei cambi gomma e nelle operazioni di rifornimento.

Purtroppo, da diversi anni ormai, i meccanici del Cavallino non rientrano più tra i migliori, dal momento che sono soliti commettere tanti errori, che hanno anche compromesso le gare dei piloti. In questo 2022 ne hanno combinate di cotte e di crude, ed anche negli ultimi campionati le cose non sono andate meglio.

Uno degli episodi più clamorosi avvenne nel 2019 in Austria, quando vennero dimenticate le gomme nel garage, facendo perdere del tempo prezioso a Sebastian Vettel. Una cosa simile è accaduta quest’anno con Carlos Sainz in Olanda, ma in quel caso c’era anche una grossa responsabilità del muretto, anche quest’ultimo non proprio il fiore all’occhiello della Ferrari di questi ultimi tempi.

Vi starete chiedendo il motivo del paragone tra dei ladri ed i meccanici del Cavallino, ma siamo sicuri che nelle prossime righe capirete e, soprattutto, stenterete a credere ai vostri occhi per quello che è accaduto in Texas. Un furto di un pneumatico è stato effettuato in tempi record, e le gomme delle auto stradali non sono proprio facili da sostituire come avviene in F1 o nel motorsport in generale.

I ladri fanno meglio dei meccanici della Ferrari

Qualcosa di incredibile è avvenuto in Texas lo scorso 3 novembre, con alcuni ladri che hanno deciso di dare una lezione ai meccanici della Ferrari. In un parcheggio di Southlake, nel pomeriggio di martedì 3 novembre scorso, alcuni malviventi si sono recati al fianco di una meravigliosa Corvette C7 bianca, sollevandola con un crick e portandosi via la gomma posteriore sinistra in meno di un minuto.

Dal punto di vista della velocità, si è trattado di un pit-stop da record. Pur trattandosi di una supercar, la C7 è comunque un’auto di serie, e per sostituire le gomme non sono previste le sofisticate pistole usate per le monoposto di F1 o nelle altre categorie del motorsport.

Un intervento così rapido è stato, pertanto, un vero e proprio capolavoro sul fronte della velocità, ed alcuni media statunitensi hanno addirittura parlato di una squadra di ladri che possono aspirare ad entrare in Nascar, il campionato più seguito negli Stati Uniti parlando di quattro ruote.

Il tutto è stato ripreso dalla telecamera interna di una Tesla, che era lì parcheggiata in attesa che il suo proprietario tornasse dopo averla posteggiata. Il tutto si è rivelato molto utile, perché ha permesso di inquadrare la clamorosa scena, con il video che ha fatto immediatamente il giro del mondo.

La Polizia è riuscita, grazie al video, a scovare il numero della targa della Dodge Charger nera su cui viaggiavano i malviventi. Attualmente, le indagini sono ancora in corso, ma i colpevoli non sono ancora stati rintracciati. La Corvette C7 è una supercar bellissima e dalle prestazioni incredibili, che ci ha regalato tante sfide anche contro la Ferrari alla 24 ore di Le Mans nelle classi GT.

Per il proprietario della vettura americana la sorpresa è stata molto amara, perché pare che il prezzo della gomma rubata ammontasse a circa 700 dollari, praticamente il costo di un treno di pneumatici completo per un’auto normale. Nel video postato in basso, caricato sul canale YouTube della Polizia di Southlake, potrete gustarvi queste incredibili immagini, nella speranza che i ladri possano essere catturati nel minor tempo possibile nei prossimi giorni.