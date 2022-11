La F1 arriva in Brasile con Verstappen campione del mondo: i segreti del percorso, chi ha vinto, chi è favorito, dove vedere la gara.

Il Brasile ha già sorriso a Max Verstappen, ma non nell’anno del Mondiale vinto. Sergio Perez e Charles Leclerc però, non vogliono chiudere senza altre vittorie ed una Mercedes che ha rivelato quale problema ha rovinato la stagione. Ma che non vuol lasciare Hamilton per la prima volta in carriera, a zero primi posti per un intero Mondiale. Però i favoriti per la vittoria, sono sempre quelli. Una curiosità: il pilota ad aver vinto più di tutti qui, è Michael Schumacher. Quattro volte.

Quanto è lungo il circuito del GP del Brasile

L’autodromo José Carlos Pace è per tutti gli appassionati, il circuito di Interlagos e si estende per ben 4.309 m. 15, le curve che lo rendono davvero interessante, e per vincere bisogna completare ben 74 giri. Le zone DRS sono ben 2 in tutto il tragitto.

Dove si corre e quanto costa il biglietto per assistere al Gran Premio del Brasile

Interlagos è semplicemente la zona della città in cui si corre. Parliamo di San Paolo del Brasile, situata al lato Est del Paese, praticamente sul mare. Ovviamente, in Sud-America. Tre giorni alla Grandstand N, costavano circa 497 euro, mentre per un The Heineken Village, bisognerà avere una disponibilità di 473 euro circa. Non si trovano più tagliandi per la ambitissima Williams Racing – Grandstand Experience, mentre con 460,43 euro, ci si accomoderebbe alla Grandstand H. Il trio di giorni invece, alla Orange Tree Club, costerebbe 1.570 euro a persona. Qualcosina in più, ovvero 3.139,29 euro, ed eccoci nelle Grand Prix Club – VIP Lounge. Nelle diverse Grandstand invece, si può accedere con qualche euro in meno. Alla G con 198, alla R con 356 circa, e con 581 alla M.

Chi ha vinto l’anno scorso in Brasile

Un podio senza grandi sorprese, l’anno scorso in Brasile. Vinse la Mercedes di Lewis Hamilton, che terminò i suoi 71 giri in 1h32’22″851. Secondo, Max Verstappen con la Red Bull che avrebbe poi vinto il Mondiale. Terzo, a completare il podio, Valtteri Bottas con la seconda Mercedes.

Dove vedere il GP del Brasile in TV e streaming

Partiamo dagli orari del GP, altrimenti si fa un po’ di confusione. Il venerdì è giorno di Prove Libere 1 e Qualifiche, rispettivamente con inizio alle 16:30 ed alle 20:30. Al sabato, le Prove Libere 2 e la Sprint Race, che si corrono alle 16:30 ed alle 20:30 italiane. Infine, qui da noi saranno le 19:00 quando inizierà la Gara. Il tutto, da vedere su Sky Sport F1, o in streaming, ovviamente su NOWTV o Sky GO.

Quando ci sono le repliche del GP del Brasile di F1

Ovviamente, per chi non ne avesse la possibilità, c’è quella delle repliche di TV8. Oppure, chi non potesse vedere il tutto in diretta, potrebbe affidarsi ai soliti canali SKY, durante il resto della settimana. Orari di TV8, invece, che sono: Qualifiche in differita alle 19:45, Sprint Race alle 21:30 ed invece, la Gara alle 21:30.

Chi è favorito per il prossimo GP del Brasile di F1

Secondo le quote SNAI, è sempre lo stesso, il favorito a vincere, anche in Brasile? Sì, ormai non si arresta più, Max Verstappen, dato infatti ad 1,60. Charles Leclerc, a 6,50, viene addirittura preceduto dalla quota a 5,50 di Lewis Hamilton per questo week-end. Per i bookies, si contenderanno le posizioni di dietro, Sergio Perez, George Russell e Carlos Sainz Jr., dati a 10, 15 e 20. Da dare almeno a 100, Lando Norris, come Alonso, mentre la quota 250 spetta a Gasly, Ocon, Stroll, Bottas, Vettel e Ricciardo. Previsti pochi o zero punti per tutti gli altri, in cui è compreso Mick Schumacher.