Ayrton Senna, arriva l’incredibile omaggio: i tifosi sono stupefatti (FOTO)

Ayrton Senna è stata una delle più grandi leggende nella storia della F1, per questo motivo il suo nome continua a essere unico nella storia.

Ci sono dei piloti che sono destinati a essere solamente di passaggio nel mondo della Formula 1, altri che sono in grado di diventare campioni, mentre qualcuno ha la possibilità di essere considerato a tutti gli effetti una leggenda indimenticabile, con Ayrton Senna che senza alcun tipo di dubbio rientra in quest’ultima categoria.

Negli anni 50 in Brasile era davvero molto difficile poter immaginare che un pilota avrebbe avuto la forza di poter diventare campione del mondo in Formula 1.

Allora infatti nessuno era ancora stato in grado di poter entrare a far parte di questa grandissima schiera di leggendari campioni, con Emerson Fittipaldi che sarebbe arrivato solamente negli anni settanta.

Proprio il Rato fu davvero di grandissima ispirazione per una generazione davvero d’oro per i piloti Verdeoro, in particolar modo con lo Stato paulista che riuscì a dare al mondo intero una grande quantità di campioni.

Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet sono stati indubbiamente dei campioni leggendari che hanno scritto pagine memorabili nella storia della Formula 1, ma ovviamente colui che ha scritto maggiormente il proprio nome in maniera indelebile nelle mito delle quattro ruote è stato Ayrton Senna.

Il brasiliano infatti è stato visto a tutti gli effetti come uno splendido esempio di speranza per un intero popolo, con la voglia di riscatto che veniva messo con rabbia e tecnica sopraffina all’interno di una pista di Formula 1.

Sono davvero pochissimi quelli che sono stati in grado di poter realizzare le straordinarie imprese di Senna, con le sue meravigliose doti che erano già state messe ampiamente in bella mostra nei suoi primi anni con la Toleman.

Tutti quanti infatti ricordiamo perfettamente la straordinaria gara nel pantano e nel nubifragio di Montecarlo, probabilmente la grande occasione che gli ha dato l’opportunità di poter diventare sempre di più leggendario.

La gloria eterna però l’ha ottenuta con la McLaren, dato che con la scuderia di Woking è stato in grado di vincere la bellezza di ben tre titoli Mondiali, nel 1988, nel 1990 ed infine nel 1991.

Probabilmente avrebbe avuto l’occasione di poter vincere anche molto di più, soprattutto quando nel 1994 passò alla Williams, la macchina dominante dell’epoca, ma purtroppo il destino fu fatale.

Il gravissimo incidente di Monza lo portò a spegnersi definitivamente quando aveva solo da poco superati trent’anni, dunque fu un vero e proprio shock per tutti quanti gli appassionati di Formula 1.

Molto spesso però si dice che non muore mai chi rimane nel cuore dei vivi, con Ayrton Senna che sicuramente ha avuto sempre costantemente una serie incredibile di attestati di stima anche una volta defunto.

Dopo tanti anni finalmente è diventata realtà una delle grandi iniziative che erano state già da tempo proposte per il circuito di Interlagos con una statua che finalmente sarà dedicata al fenomeno brasiliano.

Questo Gran Premio 2022 sicuramente non sarà ricordato per essere decisivo per il titolo mondiale, con Max Verstappen che ha già ottenuto questo traguardo, ma sicuramente la volontà di vedere il busto di una leggenda assoluta come Ayrton Senna porterà con sé grandissimo entusiasmo nel cuore di tutti gli appassionati.

Un busto per Senna a Interlagos: se lo merita tutto

Naturalmente non ci si domanda il perché sia stato fatto questo straordinario omaggio a un fenomeno assoluto come Ayrton Senna, bensì la domanda è il perché non fosse già stato realizzato in passato.

Stiamo parlando infatti di uno che ha saputo davvero rivoluzionare il mondo della Formula 1, un talento come davvero se ne sono visti pochissimi nella storia.

Se dovessimo infatti domandare alla maggior parte dei piloti di Formula 1 del nuovo millennio quale è stata la propria fonte di ispirazione, sarebbero davvero tantissimi a citare Ayrton.

Incredibilmente anche fuori dal Brasile sono tantissime le famiglie che hanno deciso di poter dare al proprio figlio questo nome e ciò fa capire perfettamente perché è stato in grado così tanto di poter entrare nella storia.

Senna rappresenta per il Brasile un volto meravigliose sensazionale, con la sua volontà di poter dimostrare giorno dopo giorno il proprio grandissimo valore che lo ha portato a diventare davvero inarrivabile.

Nesta quarta-feira (9), semana do GP de São Paulo de F1, o brasileiro Ayrton Senna recebeu uma homenagem no Autódromo de Interlagos. A obra de arte produzida por Lalalli Senna, sobrinha do piloto, produziu um busto feito em alumínio polido, Batizada de “Nosso Senna”. 🇧🇷🧡 pic.twitter.com/03BxItquQ3 — Portal McLaren Racing 🇧🇷 (@McLarenBrasilF1) November 10, 2022

Come tutti i grandissimi campioni ha sempre avuto un carattere molto difficile e non semplice da domare, ma alla fine tutti quanti lo amavano perché poi quello che faceva vedere in pista era davvero di una bellezza talmente rara da fare sciogliere il cuore di chiunque.

Dunque finalmente il Brasile e il suo circuito storico lo omaggiano con un busto che doveva essere probabilmente realizzato già diversi anni fa, ma l’importante è che sia stata fatta finalmente giustizia a una leggenda e un mito assoluto come Ayrton Senna.