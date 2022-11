F1 Brasile, FP1: Perez chiude al comando, Leclerc è attaccato

E’ terminata la prima sessione di prove sul circuito di Interlagos. Si tratta del penultimo round stagionale della F1 2022.

Dopo una settimana di pausa dalla fiesta mexicana, la F1 riprende la sua marcia dal Brasile dell’indimenticato Ayrton Senna. Con tutti i giochi fatti, ormai è puro divertimento. Primo a festeggiare è stato Max Verstappen, che a Suzuka ha firmato il suo secondo sigillo nella massima serie. Poi ad Austin è stato il turno della Red Bull che, finalmente, ha spezzato il lungo dominio della Mercedes che durava dal 2014. All’Hermanos Rodríguez è invece arrivato un record per il pilota olandese che, vincendo domenica pomeriggio, ha raggiunto i 14 successi in un campionato. Un ruolino di marcia mai ottenuto da nessuno in passato.

Il weekend centro-americano è stato altresì quello della comunicazione della FIA relativa all’infrazione del budget cap 2021 da parte del team mattatore dell’annata. I 145 milioni di dollari, sono stati superati per 2,2 milioni di stessa valuta. E ciò ha portato ad una multa di 7 milioni, più la riduzione del 10% del tempo a disposizione in galleria del vento.

Il fine settimana verde-oro, invece, si è aperto con la notizia dell’intossicazione che ha colpito Lando Norris. Fino all’ultimo la sua presenza è rimasta in forse, ma per il corridore McLaren venerdì mattina è arrivato il via libera.

Di certo il penultimo appuntamento del Mondiale non farà mancare l’azione. La Stella è a caccia del suo primo successo del 2022. E certamente darà del filo da torcere agli austriaci e alla Ferrari.

Le libere 1 della F1 ad Interlagos

Al semaforo verde Alfa Romeo, Haas, Alpine e la Ferrari di Leclerc subito dentro.

Il primo crono porta la firma di Ocon su gomme dure. 1’14″616 per la Red Bull di Perez sulla medesima mescola.

Grande movimento in vetta alla classifica nei primi minuti. Verstappen scavalca tutti. ma viene scalzato dall’Alfa Romeo di Bottas, poi passato dallo stesso Max che con le hard e un tempo di 1’13″646.

Leclerc si trova davanti Stroll che procede lentamente. Niente di grave, ma il monegasco si lamenta via radio. Per ora la Rossa pare abbastanza competitiva.

Grazie alle soft Checo si riporta in testa con un 1’11″853.

Hamilton sottolinea la presenza di poco grip e di un posteriore instabile. Per l’Aston Martin di Stroll problemi invece che lo costringono al box.

La RB18 del #11 continua ad imperare, seguito da Charles e Mad Maz. Quarto Sainz, ma nello spazio di due decimi.

Ancora profondo rosso per Daniel Ricciardo. L’australiano proprio non riesce ad interpretare la McLaren ed infatti è ultimo a 1″5 dalla vetta. non bene, comunque neppure il suo vicino di garage, 15esimo.

Buone notizie arrivano invece da Mick Schumacher, momentaneamente in top 10 con la Haas.

Bandiera a scacchi! si è trattato di un turno con distacchi davvero minimi. Perez irremovibile chiude davanti a Leclerc e Verstappen. Quarto Carlos, poi le due W13 di Hamilton e Russell. Settimo Vettel con l’Aston Martin, poi Schumi. Non un ottimo Bottas su Alfa e decima l’Alpha Tauri di Gasly.