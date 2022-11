F1, Hamilton e quel paragone con Valentino Rossi: L’ex pilota ne è sicuro

Il mondiale di F1 targato 2022 ci ha proposto un dominio totale di Max Verstappen. Il parere di un ex pilota spaventa i tifosi.

Lewis Hamilton non ha alcuna intenzione di mollare la Mercedes e la F1, ed il suo auspicio è quello di andare avanti ancora a lungo. Negli ultimi giorni, si è parlato tanto di un rinnovo contrattuale del sette volte campione del mondo con il team di Brackley, anche se è probabile che dovrà accettare un piccolo ritocco verso il basso dello stipendio.

Il nativo di Stevenage compirà 38 anni il prossimo 7 gennaio, ma ricordiamoci che al via del mondiale di F1 c’è anche un certo Fernando Alonso, che di primavere ne ha già fatte 41. Il Circus è ormai diventato una sfida generazionale, tra giovani che avanzano e vecchi leoni che non hanno alcuna intenzione di mollare, anche se qualcuno di loro lo ha già fatto o lo farà presto.

Kimi Raikkonen ha detto basta lo scorso anno, stessa cosa che farà Sebastian Vettel dopo il Gran Premio di Abu Dhabi. Il Circus ha bisogno di personaggi di questo livello, ma è ovvio che il tempo passa per tutti e non si può pensare di gareggiare per sempre a questi livelli, anche da un punto di vista psicologico.

Hamilton, dopo la clamorosa beffa dello scorso anno, ha dovuto cedere il titolo iridato a Max Verstappen, non riuscendo a superare Michael Schumacher per salire ad otto mondiali. Quella sconfitta, anche se lui fa di tutto per non dimostrarlo, lo ha segnato, e continuerà a soffrirla sino al giorno in cui non riuscirà ad ottenere vendetta.

La speranza del britannico era quella di avere una Mercedes competitiva anche per questo 2022, ma le cose non sono andate come sperava. La Red Bull ha invece costruito un siluro, con l’olandese che si è confermato campione con un mese e mezzo di anticipo sulla fine del campionato. Qualcuno riuscirà a batterlo? Occorre sperare che ciò accada, altrimenti c’è il serio rischio di assistere ad un nuovo ciclo tecnico di dominio, non la cosa migliore dopo un’epoca cannibalizzata dalle frecce d’argento.

Vista la situazione tecnica della Ferrari, l’unica in grado di attaccare il team di Milton Keynes pare essere proprio la Mercedes, che gradualmente sta uscendo dalla crisi. Le gare di Austin e Città del Messico hanno dimostrato che la grinta di Hamilton è del tutto intatta, e se nel 2023 dovesse tornare ad avere una monoposto competitiva sin da subito, state pur certi che Verstappen non avrà vita facile.

F1, l’ex pilota spera in un rinnovo di Lewis Hamilton

Lewis Hamilton e Max Verstappen sono i piloti più forti e completi della F1 attuale, come hanno dimostrato anche nelle ultime due gare, in cui hanno fatto una differenza clamorosa rispetto alla concorrenza, capitanata dai rispettivi compagni di squadra. Durante il podcast di “RacingNews365“, l’ex pilota olandese, Tom Coronel, ha auspicato un rinnovo contrattuale tra il sette volte campione del mondo e la Mercedes.

Ecco le sue parole: “Per fortuna, tra Lewis e Max abbiamo sempre avuto una bella battaglia. Sono fortissimi e sempre aggressivi, ma tra di loro è capitato di vedere anche scene in cui non c’è stato rispetto in pista, si sono toccati più volte, ma la F1 è fatta anche di questo ed i tifosi hanno bisogno di momenti così tesi. Mi piace guardare duelli simili, voglio che si battano in pista e non fuori“.

Coronel ha poi fatto un parallelo tra Hamilton e Valentino Rossi, con quest’ultimo che ha proseguito per molti anni, finendo per perdere la velocità di un tempo: “Se vai avanti troppo a lungo come Rossi, è qualcosa di diverso nel motorsport. Nel motorsport sei molto dipendente dal tuo corpo, da come ti alleni e da come il tuo fisico regge all’avanzare dell’età“.

“Tutto è molto soggettivo, non c’è un’età precisa entro la quale devi smettere Io Penso che Lewis sia ancora pronto e stia ancora ottenendo il massimo dal suo corpo. Consiglio a tutti di stare attenti, lui vuole puntare a vincere l’ottavo titolo mondiale. Se devo essere onesto, voglio vedere un’altra sfida tra Lewis e Max, lo scorso anno è stato bellissimo, e credo che proprio Hamilton sia l’unico che in questo momento può fermare Verstappen“.

Vedendo come è andata questa stagione, possiamo affermare che Coronel abbia detto la verità. La Ferrari, sia dal punto di vista tecnico che per un discorso di esperienza di Charles Leclerc e Carlos Sainz, non è ancora pronta per battere Verstappen, ma Hamilton ha tutte le carte in regola per provarci. Il 2023 sarà davvero l’anno della verità, da qualunque lato lo si guardi.